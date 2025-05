Fluminense anuncia técnico de seleção como treinador do vôlei

O Fluminense anunciou nesta terça-feira (27) o novo técnico do time de vôlei do clube. Marcos Miranda, ex-técnico do Praia Clube na temporada 2024/25 e atual da Seleção Feminina sub-23, é o novo comandante do vôlei do Fluminense na temporada 2025/2026. Ele assume após a demissão de Guilherme Schmitz, anunciada no início do mês. Ele defendia o clube desde 2020.

Na temporada passada, Marcos Miranda levou o Praia Clube até às semifinais da Superliga Feminina de Vôlei, quando o time foi derrotado pelo Bauru. Além disso, foi técnico do time quando conquistou o sul-americano de clubes.

— É uma honra e um privilégio fazer parte de um projeto tão grandioso, em um clube tão tradicional dentro do voleibol. Com a minha experiência e bagagem, espero ajudar a conquistar nossos objetivos. O projeto já é vencedor, quero agregar e juntos darmos um passo a mais — comemorou o atual técnico do Tricolor.

Fluminense anuncia novo técnico de vôlei (Foto: Mailson Santana/FFC)

'Uma grande equipe', afirma novo técnico do Fluminense

Durante a temporada 2024/25, o Fluminense alcançou as quartas de final do torneio, sendo derrotado pelo Bauru na decisão. O objetivo é levar o time para mais longe no campeonato da Superliga. O técnico inalteceu o clube carioca:

— Quando falamos de Fluminense, falamos de uma grande equipe. É uma felicidade estar de volta ao Rio depois de tantos anos fora. O Fluminense me proporciona essa oportunidade. Estou voltando não só para casa, mas para colaborar com a grande equipe que é o Fluminense.

Vice-presidente de esportes olímpicos do Tricolor, Márcio Trindade exaltou o treinador e o projeto do Fluminense na modalidade.

— A chegada do Marcão encaixa no momento que tivemos uma temporada fantástica, na qual demos a cara para o mercado, mostrando que o Fluminense está cada vez mais forte. Fomos campeões cariocas, ficamos em quarto lugar na fase inicial da Superliga, fizemos um playoff muito disputado com o Sesi Bauru, atual vice-campeão. Ele chega para somar e tenho certeza que vai fazer um bom trabalho com nosso time. Vamos buscar novos objetivos e a torcida vai ficar feliz — afirma Márcio Trindade.