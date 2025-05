Após domínio na BCLA, Franca volta ao Rio para enfrentar o Flamengo no NBB

Flamengo e Franca são potências do basquete brasileiro e protagonizam um dos maiores clássicos dos últimos anos. Com duelos marcados por fortes disputas, o jogo entre as equipes durante a semifinal da Champions League das Américas (BCLA) foi uma "surpresa" para o Rubro-Negro. Em exclusividade para o Lance!, Alexey Borges confessou que as expectativas eram de um confronto acirrado, o que não aconteceu. Apesar disso, a equipe paulista terá a chance de superar os donos da casa nesta terça-feira (27), em busca de empatar a série das semifinais do NBB.

— Acabou sendo um resultado um pouco elástico na semifinal e na final (contra o Boca Juniors). Eu acho que foi resultado do empenho que a gente colocou no jogo, e na forma como a gente encarou a partida. Com a confiança e energia que a gente jogou, acabou sendo um pouco surpreendente. A gente não esperava (a larga diferença), a gente tava pronto para uma partida decidida nos minutos finais. Pelo nosso mérito, nós conseguimos abrir uma grande diferença — analisou o armador.

Destaques da BCLA

Na ocasião, o Flamengo derrotou o Franca por 91 a 67 em pleno Maracanãzinho. O jogo começou com forte disputa, como era esperado, mas o controle foi assumido pelo Rubro-Negro já a partir do segundo quarto. Assim, os donos da casa chegaram a abrir 30 pontos de vantagem e garantiram a classificação para a final da BCLA. Segundo Alexey Borges, o resultado foi o que o time precisava para chegar ainda mais forte na decisão do dia seguinte contra o Boca Juniors.

— Principalmente, pela forma como a gente ganhou contra o Franca, nos deu mais confiança ainda contra o Boca Juniors. Nós impomos o nosso ritmo e mostramos que estávamos em casa para vencer.

Assim, em mais um grande clássico Brasil x Argentina, o Flamengo se mostrou superior dentro de quadra para levantar a segunda taça da temporada. A vitória rubro-negra foi garantida com placar final de 83 a 57. Em destaque, o jogo foi marcado pelo trio entre Gui Deodato, Alexey Borges e Shaq Johnson, que lideraram as pontuações do Rubro-Negro.

Alexey Borges comemora vitória do Flamengo sobre o Franca (Foto: Reprodução/Fiba)

Novo desafio: as semifinais do NBB

As últimas fases são ocupadas, normalmente, pelos times mais bem preparados da temporada. Assim também analisou Alexey Borges. Para o armador, os quatro classificados podem ser vistos como favoritos para o título. Com isso, a cobrança sobre as equipes pela vitória é igualmente forte.

Apesar da responsabilidade, os jogadores do Flamengo estão preparados para enfrentar pressão, destacou Alexey, ressaltando que o Rubro-Negro é o clube desejado por qualquer atleta do NBB. Segundo o armador, o "privilégio" vem junto com a pressão, que é "driblada" com uma forte preparação.

— A preparação continua forte, e o time segue com muita sede de vitória, em busca do terceiro título da temporada para fechar com chave de ouro. Os treinos continuam a mil, e a gente continua tentando melhorar a cada dia para chegar na nossa melhor versão na semifinal e nas finais do NBB.

Como foi o jogo 1 entre Flamengo e Franca?

O Flamengo derrotou o Franca fora de casa por 107 a 93, na primeira partida da série das semifinais do NBB 2025, na noite deste sábado (24), no Ginásio Pedrocão. Com este resultado, a equipe carioca abre vantagem de 1 a 0 na série melhor de cinco que define um dos finalistas da competição nacional.

A equipe rubro-negra estabeleceu superioridade desde o início da partida, construindo uma vantagem de 59 a 48 já no primeiro tempo. O Flamengo manteve o controle do jogo mesmo atuando como visitante no tradicional ginásio francano.

Shaq Johnson destacou-se como cestinha da partida com 21 pontos pelo time carioca. Alexey contribuiu com nove pontos e cinco assistências na primeira metade do confronto, enquanto Kayo converteu arremessos importantes de três pontos no último quarto. Ruan mostrou eficiência nas ações dentro do garrafão.

O Franca tentou reagir com as atuações de Didi Louzada e David Jackson, mas não conseguiu superar a eficiência ofensiva dos visitantes. A equipe paulista enfrentou dificuldades para conter as investidas do Flamengo na área pintada.