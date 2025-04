O Sesi-Bauru venceu o Praia Clube em duelo válido pela semifinal da Superliga de Vôlei Feminino nesta terça-feira (22). A vitória do time paulista foi na Arena Paulo Skaf, em Bauru, por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/17, 29/27. Com o resultado, as mandantes se classificaram para a final da competição, eliminando a equipe que participou das últimas seis finais do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi a partida da Superliga?

1º SET

O primeiro set iniciou com os dois times pontuando, sem nenhum ganhar muita vantagem sobre o outro. A primeira vantagem veio com o Bauru, que abriu 9/5. As levantadoras Dani Lins e Macris travaram uma boa disputa no primeiro set e elevaram o nível do jogo. O Bauru conseguiu controlar a vantagem no placar e fechou o set por 25/20. A maior pontuadora foi a Bruna Moraes com sete pontos, e a maior diferença no placar foi de seis pontos (21/15) para o Bauru.

2º SET

Buscando uma reação no jogo, o Praia Clube começou o segundo set com tudo e abriu 4/1 no início de jogo. No entanto, a vantagem logo caiu e o Sesi-Bauru conseguiu a virada (5/4). A equipe da casa abriu uma vantagem no placar de oito pontos (15/7). Posteriormente, o Bauru controlou a vantagem e não deu chances para o Praia reagir no placar, fechando o set em 25/17. A maior pontuadora foi a Kuznetsova com oito pontos, e a maior diferença no placar foi de 11 pontos (24/13) para o Bauru.

continua após a publicidade

3º SET

Com muita coisa em jogo, o terceiro set começou lá e cá, com o Praia Clube sempre a frente no placar. No entanto, a equipe mandante passou a frente com 8/7 e abriu vantagem até 10/7. Sem querer vivenciar o mesmo jogo do segundo set, o Praia buscou o placar e empatou com 11/11. O set foi se desenrolando a favor do Praia Clube, que administrou uma vantagem de dois pontos. Mas o ímpeto e a vontade de fechar o jogo falou mais alto e o Bauru buscou o placar e virou a partida (20/19). E após muita emoção, o Sesi-Bauru fechou o jogo com 29/27. A Kasiely foi a maior pontuadora do set com sete pontos.

➡️Com set ‘infinito’, Campinas vence Suzano e sai na frente na semi da Superliga Masculina

Bruna Moraes foi a maior pontuadora do Sesi-Bauru com 14 pontos. Pelo lado do Praia Clube, Kuznetsova foi o jogador que mais pontuou com 18 pontos anotados. O próximo compromisso é pela final, no dia 1 de maio, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

continua após a publicidade