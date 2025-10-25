Flávia Saraiva opina sobre final no Mundial de Ginástica: `atípica´

Flávia Saraiva é a top-4 do mundo na trave, após disputar final no Mundial de Ginástica, em Jacarta, na Indonésia, neste sábado (25). A ginasta marcou 13.900 na pontuação, mas foi superada por três adversárias. Em entrevista ao Comitê Olímpico de Ginástica, Flavinha revelou que está feliz e que conseguiu quebrar um "tabu".

Foi quase! Flávia Saraiva garante top-4 na final da trave no Mundial de Ginástica

A brasileira foi muito bem no Mundial, que marcou a volta da atleta a uma final da trave nos torneios. Para Flávia Saraiva, a perfomance sem falhas graves foi importantes para ela tirar a "zica" .

—Eu tô muito feliz! Eu consegui acertar a série e tirar esse negócio de mim de que "a final Flávia não acerta". Então, eu fiquei muito orgulhosa do meu trabalho, de tudo que eu fiz durante o ano. — Disse a atleta em entrevista ao Comitê Brasileiro de Ginástica.

Flávia Saraiva também disse que ficou surpresa e feliz com o desempenho das adversárias na final, já que é raro todas acertarem e ninguém cair do aparelho.

— Essa final de trave foi um pouco atípica né, todo mundo acertou e isso é muito bom pra ginástica, mostra que a ginástica tá se tornando mais competitiva, então eu fiquei muito feliz de ter conseguido abrir a trave, abrir com a série cravada. Isso foi muito importante porque também é difícil você ser a primeira do primeiro aparelho assim já, então eu fiquei muito orgulhosa do trabalho tanto meu quanto de todos os atletas que conseguiram lá e fazer a sua série — Revelou Flávia Saraiva, na final do Mundial de Ginástica.

Sobre os próximos passos, Flavinha falou que vai descansar, mas já está muito animada para as próximas competições.

— Agora é descansar um pouquinho né, e depois já voltar a treinar porque não tem segredo, ano que vem já começa a corrida dos Jogos Olímpicos né. Agora que eu voltei a pegar final de trave, desde 2019 sem pegar, agora que eu voltei, é muito bom né. Eu senti muita falta disso. Eu amo competir, é o meu melhor aparelho e não tem segredo. Eu quero muito já voltar com a competição, já parece que eu já tô pronta pro próximo mundial já.—Finalizou a medalhista olímpica em entrevista ao Comitê Brasileiro de Ginástica.

Com Flávia Saraiva, como foi a final do Mundial de Ginástica?

Foi por pouco! Flávia Saraiva garantiu a quarta colocação na final da trave do Mundial de Ginástica, em Jacarta, na Indonésia, na madrugada deste sábado (25). A brasileira foi a primeira a se apresentar no aparelho e marcou a pontuação de 13.900. A campeã foi a chinesa Zhang Qingying, seguida pela argelina Kaylia Nemour e a japonesa Sugihara Aiko.

A carioca Flávia Saraiva quase garantiu medalha na sua primeira final de Mundial de Ginástica desde 2019. A ginasta abriu a final no aparelho e ficou no pódio até a última competidora. A grande campeã, que era a favorita e foi a última a se apresentar, marcou 15.166 na pontuação.

O segundo e o terceiro lugar não chegaram nem perto da vencedora, mas garantiram 14.300 e 14.166, respectivamente.

PONTUAÇÕES FINAIS

Zhang Qingying (CHN) - Final: 15.166 (Dificuldade: 6.900 / Execução: 8.266)

- Final: 15.166 (Dificuldade: 6.900 / Execução: 8.266) Kaylia Nemour (ALG) - Final: 14.300 (Dificuldade: 6.200 / Execução: 8.100)

- Final: 14.300 (Dificuldade: 6.200 / Execução: 8.100) Sugihara Aiko (JPN) - Final: 14.166 (Dificuldade: 6.000 / Execução: 8.166)

- Final: 14.166 (Dificuldade: 6.000 / Execução: 8.166) Flávia Saraiva (BRA) - Final: 13.900 (Dificuldade: 5.700 / Execução: 8.200)

- Final: 13.900 (Dificuldade: 5.700 / Execução: 8.200) Elsabeth Black (CAN) - Final: 13.600 (Dificuldade: 5.800 / Execução: 7.800)

- Final: 13.600 (Dificuldade: 5.800 / Execução: 7.800) Amanda Yap (SGP) - Final: 13.333 (Dificuldade: 5.400 / Execução: 7.933)

- Final: 13.333 (Dificuldade: 5.400 / Execução: 7.933) Sabrina Maneca (ROU) - Final: 12.533 (Dificuldade: 5.800 / Execução: 6.733)

- Final: 12.533 (Dificuldade: 5.800 / Execução: 6.733) Dulcy Caylor (USA) - Final: 11.800 (Dificuldade: 5.000 / Execução: 6.900 / Penalidade: -0.100)