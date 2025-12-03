Flávia Saraiva quebra silêncio sobre possível affair com Léo Pereira, do Flamengo; veja

Após os rumores de um possível affair com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, a assessoria da ginasta Flávia Saraiva quebrou o silêncio sobre o envolvimento entre eles, durante a festa de comemoração do tetracampeonato do Flamengo na Libertadores, no último domingo (30).

De acordo com boatos que circularam nas redes sociais, Léo Pereira e Flávia Saraiva teriam trocado beijos e deixado o evento juntos. Segundo a nota divulgada pela assessoria da ginasta, que também integra o time de atletas do clube carioca, ela não mantém nenhum tipo de envolvimento com ninguém e está solteira no momento.

- Diante das recentes notícias e especulações envolvendo o nome de Flávia Saraiva, esclarecemos que a ginasta não tem nenhum tipo de envolvimento com ninguém neste momento. Flávia está solteira, é uma atleta profissional, dedicada e respeitada no mundo inteiro, e teve sua vida pessoal invadida de forma irresponsável. Os ataques na internet são cruéis e inaceitáveis. Esclarecido este ponto, esperamos respeito por parte de todos - comentou a assessoria de imprensa da ginasta.

Já o zagueiro Léo Pereira não se manifestou sobre o caso e segue sua preparação para entrar em campo pelo Flamengo na partida contra o Ceará, nesta quarta-feira (3), às 21h30, no Maracanã. Caso garanta a vitória, a equipe rubro-negra irá conquistar o eneacampeonato nacional.

Escalação do Flamengo: torcedores escolhem time que deve ir a campo contra o Ceará

Texto por: Fernanda Gondim

"De ressaca" da comemoração do título da Libertadores e com o título do Campeonato Brasileiro praticamente garantido, o Flamengo deixa dúvidas em relação ao time que vai entrar em campo contra o Ceará, nesta noite, no Maracanã.

Em sete dias o Fla precisa estar no Catar para disputar sua primeira partida pela Copa Intercontinental. Sendo assim, Filipe Luís pode pensar em poupar seus titulares do confronto contra o Ceará, por já ter o título encaminhado, e preservar seus atletas para o compromisso da próxima semana.

Entretanto, com casa cheia e a presença da taça do Brasileirão in loco no Maracanã, em enquete realizada no canal Lance! Flamengo no WhatsApp — que reúne mais de 300 mil seguidores — os torcedores pediram, com ampla maioria, que Filipe Luís escale força máxima no confronto pelo Brasileirão.

O resultado foi categórico: 98% dos participantes optaram pela opção "Time titular! Queremos erguer o troféu em casa". O próximo jogo do Flamengo será contra o Mirassol, no interior paulista.

