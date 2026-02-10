Olimpíadas de Inverno: confira a agenda completa e onde assistir às provas desta quarta

As Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 já começaram, mas o coração do torcedor brasileiro bate mais forte nesta quarta-feira (11). Após as emoções iniciais no esqui cross-country, o Time Brasil volta ao cenário com o aguardado Snowboard Halfpipe masculino. Os atletas Augustinho Teixeira e Pat Burgener entram no "meio tubo" de neve a partir das 15h30, buscando colocar o Brasil entre os finalistas.

Manex Silva estrou pelo Brasil no skiathlon nas Olimpíadas de Inverno de Pequim (Foto: Divulgação/Time Brasil)

Além da torcida brasileira, o dia reserva disputas intensas por medalhas e a presença das maiores estrelas dos esportes de gelo e neve em diversas frentes, do Esqui Alpino à Patinação Artística.

06h00 Combinado Nórdico Salto de Esqui Sportv2 06h45 Snowboard Halfpipe Feminino Sportv2 08h25 Esqui Alpino Super-G Masculino Sportv2 09h45 Combinado Nórdico Cross-country Sportv2 e ge tv 10h30 Esqui Estilo Livre Moguls - Final Sportv2 e ge tv 11h30 Biatlo 15km Individual Feminino Sportv2 e ge tv 13h00 Luge Duplas Femininas Sportv2 14h30 Patinação de Vel. 1.000m Masculino Sportv2 15h30 Snowboard Halfpipe Masculino TV Globo, Sportv2 e ge tv 17h25 Patinação Artística Dança Livre Sportv2 e ge tv

