Olimpíadas de Inverno: confira a agenda completa e onde assistir às provas desta quarta
Quarta-feira terá decisão no Esqui Estilo Livre e Brasil no Snowboard Halfpipe
As Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 já começaram, mas o coração do torcedor brasileiro bate mais forte nesta quarta-feira (11). Após as emoções iniciais no esqui cross-country, o Time Brasil volta ao cenário com o aguardado Snowboard Halfpipe masculino. Os atletas Augustinho Teixeira e Pat Burgener entram no "meio tubo" de neve a partir das 15h30, buscando colocar o Brasil entre os finalistas.
Além da torcida brasileira, o dia reserva disputas intensas por medalhas e a presença das maiores estrelas dos esportes de gelo e neve em diversas frentes, do Esqui Alpino à Patinação Artística.
|06h00
|Combinado Nórdico
|Salto de Esqui
|Sportv2
06h45
Snowboard
Halfpipe Feminino
Sportv2
08h25
Esqui Alpino
Super-G Masculino
Sportv2
09h45
Combinado Nórdico
Cross-country
Sportv2 e ge tv
10h30
Esqui Estilo Livre
Moguls - Final
Sportv2 e ge tv
11h30
Biatlo
15km Individual Feminino
Sportv2 e ge tv
13h00
Luge
Duplas Femininas
Sportv2
14h30
Patinação de Vel.
1.000m Masculino
Sportv2
15h30
Snowboard
Halfpipe Masculino
TV Globo, Sportv2 e ge tv
17h25
Patinação Artística
Dança Livre
Sportv2 e ge tv
