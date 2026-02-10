menu hamburguer
Olimpíadas de Inverno: confira a agenda completa e onde assistir às provas desta quarta

Quarta-feira terá decisão no Esqui Estilo Livre e Brasil no Snowboard Halfpipe

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 10/02/2026
23:05
Atualizado há 3 minutos
2026.02.06 - Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 - San Siro - Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026. Foto: Gabriel Heusi/COB
imagem cameraJogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 - San Siro - Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026 (Foto: Gabriel Heusi/COB)
As Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 já começaram, mas o coração do torcedor brasileiro bate mais forte nesta quarta-feira (11). Após as emoções iniciais no esqui cross-country, o Time Brasil volta ao cenário com o aguardado Snowboard Halfpipe masculino. Os atletas Augustinho Teixeira e Pat Burgener entram no "meio tubo" de neve a partir das 15h30, buscando colocar o Brasil entre os finalistas.

Manex Silva - Olimpíadas de Inverno 2022
Manex Silva estrou pelo Brasil no skiathlon nas Olimpíadas de Inverno de Pequim (Foto: Divulgação/Time Brasil)

Além da torcida brasileira, o dia reserva disputas intensas por medalhas e a presença das maiores estrelas dos esportes de gelo e neve em diversas frentes, do Esqui Alpino à Patinação Artística.

06h00Combinado NórdicoSalto de EsquiSportv2

06h45

Snowboard

Halfpipe Feminino

Sportv2

08h25

Esqui Alpino

Super-G Masculino

Sportv2

09h45

Combinado Nórdico

Cross-country

Sportv2 e ge tv

10h30

Esqui Estilo Livre

Moguls - Final

Sportv2 e ge tv

11h30

Biatlo

15km Individual Feminino

Sportv2 e ge tv

13h00

Luge

Duplas Femininas

Sportv2

14h30

Patinação de Vel.

1.000m Masculino

Sportv2

15h30

Snowboard

Halfpipe Masculino

TV Globo, Sportv2 e ge tv

17h25

Patinação Artística

Dança Livre

Sportv2 e ge tv

