Flávia Saraiva busca pódio na trave; veja onde assistir ao Mundial de Ginástica
Aparelho é especialidade da medalhista olímpica
A principal chance de medalha do Brasil no Mundial de Ginástica, em Jacarta, ficou para o último dia. Na madrugada deste sábado (25), Flávia Saraiva disputa a final da trave, aparelho em que é especialista. A disputa da decisão acontece a partir das 4h (horário de Brasília), com transmissão do SporTV, CazéTV e Time Brasil TV.
Na última terça-feira (21), Flavinha cravou sua série e avançou para a final com 13.833 pontos, a segunda maior nota no aparelho. Sem representantes no individual geral, já que nenhuma das atletas competiu nos quatro aparelhos, a carioca foi a única brasileira a disputar uma final na Indonésia.
Medalhista de bronze por equipes nos Jogos de Paris 2024, Flávia Saraiva estreou na temporada apenas em setembro, quando conquistou o ouro na trave no Brasileiro de Ginástica e, mais tarde, foi campeã da Copa do Mundo de Szombathely, na Hungria.
No Mundial, ela tem como principais concorrentes a chinesa Zhang Qingying, que recebeu nota de 14.366 nas classificatórias, com alto grau de dificuldade. Outra forte candidata ao pódio é a romena Sabrina Maneca-Voinea, que fez os mesmos 13.833 pontos que Flavinha, mas ficou na terceira posição com menor nota de execução.
Caio Souza foi o sexto nas argolas
Nesta sexta-feira (24), o brasileiro Caio Souza encerrou sua melhor participação no Mundial de Ginástica com a sexta colocação na final das argolas, com 14.166 pontos, após uma série segura. A medalha de ouro ficou com o norte-americano Donnell Whittenburg, com 14.700, enquanto o turco Adem Asil, com 14.566, e o chinês Lan Xingyu, com 14.500, completaram o pódio.
Além de competir na decisão do aparelho, Caio também foi finalista do individual geral. Na última quarta-feira (22), quando garantiu o nono lugar, com 80.530 pontos. Até então, seu melhor resultado havia sido um décimo lugar em 2022.
Programação das finais deste sábado (25)
Das 4h00 às 08h00
Finais por Aparelhos (Masculino e Feminino)
Salto masculino
Trave - Flávia Saraiva
Barras paralelas
Solo feminino
Barra fixa
