Mundial de Ginástica: Flávia Saraiva brilha na trave e encaminha final

A medalhista olímpica Flávia Saraiva fez valer sua posição como a mais experiente brasileira no Mundial de Ginástica, em Jacarta, capital da Indonésia. Na manhã desta terça-feira (21), a atleta de 26 anos brilhou na trave, aparelho em que é especialista, e encaminhou sua classificação para a disputa por medalhas. Júlia Soares, que também subiu ao pódio nos Jogos de Paris, teve problemas na trave e solo e não avançou às finais.

continua após a publicidade

➡️Caio Souza garante finais no Mundial de Ginástica; Diogo Soares também avança

Com série cravada na trave, Flavinha somou 13.833 pontos, nota mais alta da competição no aparelho até o encerramento da oitava subdivisão, em que o Brasil competiu. Sem representantes no individual geral, já que nenhuma das atletas competiu nos quatro aparelhos, a carioca será a única brasileira a buscar o pódio.

As jovens Júlia Coutinho e Sophia Weisberg, estreantes no Mundial aos 15 anos, fizeram boa passagem pela capital da Indonésia, apesar de alguns problemas nas séries. Enquanto Júlia sofreu uma queda após série praticamente perfeita no solo, Sophia teve dificuldades no salto, onde buscava uma final.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Júlia Soares teve problemas na trave e solo (Foto: Melogym/ CBG)

Como foi o Brasil nas classificatórias

O Brasil iniciou sua passagem pelas barras assimétricas, representado pelas suas ginastas mais jovens que, apesar de conseguirem acertar suas séries, não apresentaram elementos com dificuldade o suficiente para avançar à final do aparelho. A primeira a competir foi Julia Coutinho, com nota de 11.766, e na sequência, veio Sophia Weisberg, com 12.733.

As ginastas brasileiras seguiram para competir na trave, começando por Júlia Soares, finalista dos Jogos Olímpicos de Paris neste aparelho. Começando com o tradicional elemento de entrada, homologado com seu nome, a atleta sofreu desequilíbrios na execução dos movimentos acrobáticos e teve queda na saída, somando apenas 11.500 pontos, longe da zona de classificação para a disputa de medalha.

continua após a publicidade

O melhor do Brasil na trave ficou para o final com a especialista Flávia Saraiva, que cravou sua série e garantiu 13.833 pontos, somando 8.333 de execução e 5.500 de dificuldade, a melhor nota do aparelho nas classificatórias até o momento. Sophia Weisberg também competiu na trave e, sem sustos, somou 12.733 pontos.

Assim como na trave, Flavinha foi a melhor brasileira no solo, mas terminou fora da zona de classificação para a final. A ginasta, que havia apresentado dificuldades no treino de pódio, conseguiu executar boa série, porém teve desequilíbrios na segunda passada e na chegada, somando 12.633 pontos.

A jovem Júlia Coutinho, que traz série bastante artística ao som de "Maria, Maria", fazia uma passagem praticamente perfeita pelo aparelho, mas, no último salto, não teve altura suficiente para concluir o movimento e sofreu uma queda, recebendo apenas 11.633 pontos pela apresentação. Júlia Soares também vinha fazendo uma boa série, ao som de Raça Negra, porém saiu do tablado na última passada e, com nota de 12.100, não avançou à final.

Por fim, Sophia Weisberg foi a representante do país no salto, em busca de uma final. No primeiro, um Yurchenko com dupla pirueta, teve dificuldades na chegada, com passos para fora do colchão. A jovem ginasta acertou o segundo salto, um mortal carpado com meia volta, e terminou com média de 13.016 pontos.

➡️Guia do Mundial: entenda como funcionam as notas da ginástica artística