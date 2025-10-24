Lance! Olímpico: Henrique Marques é destaque da nova geração do taekwondo

O ciclo olímpico rumo aos Jogos de Los Angeles 2028 já começou. Por isso, o Lance! traz, toda sexta-feira, um perfil com atletas promissores no esporte olímpico, apresentando nomes que podem brilhar ao longo dos próximos anos. Desta vez, o destaque é para o carioca Henrique Marques, um dos principais nomes da seleção brasileira para o Mundial de Taekwondo.

Campeão da categoria até 80kg no Pan Júnior de Assunção, Henrique garantiu vaga para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027, um passo importante na busca pela sua segunda participação olímpica. O atleta disputou os Jogos de Paris, em 2024, quando parou nas quartas de final. O caminho até as Olimpíadas, porém, foi conturbado: ele lutou contra uma arritmia cardíaca e perdeu o pai durante o período de preparação para o evento.

— A Olimpíada é o sonho de qualquer pessoa, então pra mim estar lá já era algo muito grande, por todas as coisas que eu tinha passado. Foi algo muito difícil, mas toda essa superação me faz mais forte a cada dia. Depois de ter perdido nas Olimpíadas, mas estar de cabeça erguida, isso vale muito a pena - declarou, ao Lance!, durante o Pan Júnior.

Henrique Marques (dir.) com a medalha de bronze do Grand Prix de Muju (Foto: World Taekwondo)

História de superação

Natural de Itaboraí, cidade no interior do Rio de Janeiro, Henrique é muito sincero sobre as dificuldades, especialmente financeiras, que enfrentou desde muito cedo no bairro onde cresceu. Cria de projeto social, encontrou o taekwondo ainda na infância, e desde então passou a se destacar nas categorias de base, com títulos continentais.

O maior baque, porém, veio em em 2023, a dois meses do Pan de Santiago, quando o jovem foi diagnosticado com um arritmia cardíaca e precisou passar por cirurgia, perdendo uma oportunidade importante de disputar a vaga olímpica. Recuperado do procedimento e do problema cardíaco, Henrique garantiu o passaporte para Paris pelo Pré-Olímpico das Américas.

— Fui cortado dos Jogos e foi algo muito frustrante, por uma arritmia cardíaca que foi descoberta nos últimos exames, mas graças a Deus eu tive a chance de operar antes de acontecer algo muito pior. Meu coração batia 33 mil vezes errado num dia - contou.

Atualmente, Henrique Marques ocupa a quinta posição no ranking olímpico de taekwondo de sua categoria. Em 2025, além do ouro individual e por equipes no Pan Júnior, ele também conquistou uma medalha de bronze no Grand Prix de Muju, na Coreia do Sul. A estreia do brasileiro no Mundial acontece na madruga deste domingo (26).

