Escolha da Sauber já para a temporada 2025 da Fórmula 1, Gabriel Bortoleto admitiu que houve um impasse quanto ao ano de estreia, porém declarou que o desejo sempre foi deixar a Fórmula 2 e já emendar em outra competição. O brasileiro ainda confirmou que as conversas com o time de Hinwil se estenderam por meses até a confirmação na última semana.

A fala de Bortoleto foi dita em entrevista ao podcast F1 Nation e confirma o que fora antecipado pelo GRANDE PRÊMIO durante a passagem da categoria por Interlagos, há duas semanas. Com a ida para a Sauber, Gabriel será o primeiro piloto desde George Russell e Lando Norris a chegar à principal classe do automobilismo mundial tendo passado nos dois anos anteriores por F3 e F2, sequencialmente.

— É uma sensação incrível, é como um sonho. Desde muito jovem, comecei a correr sonhando em chegar à F1 um dia, e agora, ao assinar esse contrato para estar no grid, sou muito grato. E estou ansioso por isso — salientou.

Em seguida, Gabriel detalhou o dilema da Sauber referente à estreia e o quanto insistiu para não ficar de fora.

— Já estávamos conversando há alguns meses sobre o que aconteceria. Se aconteceria em 2026 ou em 2025. Mas as notícias sobre 2025 não demoraram a surgir. É uma sensação muito boa, porque eu não queria ficar um ano sem correr. Agora, poder continuar a escalada de pilotagem — F3, F2 e F1 no próximo ano —, acho que é a melhor maneira de fazer isso — seguiu.

Bortoleto também falou sobre o quão impressionado ficou com os planos da Audi na F1. O próprio diretor de operações da marca, Mattia Binotto, foi quem apresentou o planejamento ao jovem de 20 anos.

— Acho que o projeto que Mattia me mostrou da Audi na Fórmula 1, o futuro, o que ele quer, o que a Audi quer e, obviamente, ser o primeiro piloto Audi da história, é algo fantástico e empolgante. Portanto, estou ansioso por isso — frisou.

— Ao mesmo tempo, quando se tem uma chance na F1, não se pensa tanto sobre onde estará, simplesmente entra e faz o melhor que pode. Mas tive muita sorte por ter recebido a oferta de um bom projeto para o meu futuro pelos próximos anos — continuou.

Por fim, Bortoleto deixou claro que ainda é piloto McLaren até o fim do ano — ele se desvinculará do programa de pilotos, conforme também noticiou o GRANDE PRÊMIO, parceiro do Lance! — e destacou o apoio que tem recebido para a decisão da F2.

— Eles estão dando todo o apoio necessário para essas duas etapas. Fizemos um trabalho excepcional este ano na Fórmula 2 até agora. Precisamos terminar em alta. Nosso objetivo é, claro, terminar o campeonato da melhor maneira possível. Então, vou seguir com todo o trabalho que estava fazendo — encerrou.

Toda a questão inicial da negociação de Bortoleto com a Audi passava inicialmente pela McLaren, com quem o piloto ainda tem contrato. Meses atrás, o GRANDE PRÊMIO, parceiro do Lance! revelou que as conversas entre as partes avançaram, mas que havia uma questão a ser resolvida: o tempo de acordo.

De um lado, a Audi oferecia um acordo a longo prazo, enquanto a McLaren relutava em abrir mão de Gabriel por tanto tempo. Só que a falta de garantias de entrada no grid com os ingleses fez com que as portas fossem abertas para a marca das quatro argolas. No fim de semana do GP de São Paulo, o GP revelou que o acordo estava encaminhado, porém faltava estabelecer se seria em 2025 ou em 2026. Prevaleceu a primeira opção.

A Fórmula 1 agora volta às pistas para o GP de Las Vegas, nos Estados Unidos, entre os dias 21 e 24 de novembro. Depois, realiza corridas no Catar, última sprint do ano, e Abu Dhabi.