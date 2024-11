Ex-treinador da NFL renuncia ao cargo no universitário após ser preso

Jack Del Rio se demitiu do cargo de conselheiro sênior do programa de futebol americano da Universidade de Wisconsin. O ex-treinador e coordenador da NFL foi preso na última sexta-feira (8), após ser acusado de dirigir embriagado e provocar um acidente em Madison, Wisconsin.

Com passagens pelo Jaguars e Raiders da NFL, Del Rio foi preso após bater com veículo que dirigia contra uma placa de rua, também quebrando uma cerca e só parando em um quintal. De acordo com a Polícia de Madison, testemunhas apontaram para Del Rio, que havia deixado o carro e estava se afastando do local do acidente.

Os policiais disseram que Del Rio "mostrou sinais de comprometimento" e admitiu dirigir o veículo acidentado. Nenhum ferimento foi relatado. Ele foi preso em flagrante por dirigir sob efeito de álcool e acabou liberado sob fiança.

O treinador da Universidade de Wisconsin, Luke Fickell, falou sobre a demissão de Jack del Rio, contratado para trabalhar com o ataque e a defesa dos Badgers. Foi o primeiro emprego do ex-jogador no futebol universitário depois de quase 40 anos na NFL como jogador e treinador.

- Ele vai renunciar e seguir em frente. Mas é uma situação difícil. Decisões pelas quais todos nós temos que ser capazes de assumir total responsabilidade. Então é isso que Jack fará, e continuaremos a seguir em frente - disse Luke.

Na temporada passada, Del Rio foi demitido do cargo de coordenador defensivo do Washington Commanders após a Semana 12 da NFL. Na época, a defesa dos Commanders era a pior em jardas cedidas na NFL.

Del Rio foi técnico de sete times da NFL, incluindo passagens pelo Carolina Panthers , Denver Broncos e Commanders como coordenador defensivo, e como técnico principal do Jacksonville Jaguars e do então Oakland Raiders . Antes da carreira como técnico, Del Rio jogou 11 temporadas na NFL como linebacker, notavelmente com o Dallas Cowboys e o Minnesota Vikings, após ter sido draftado na terceira rodada em 1985, vindo da Universidade da Carolina do Sul.