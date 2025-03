Flamengo vira sobre o Vasco e vence o Clássico dos Milhões no NBB

O Flamengo venceu o Vasco por 84 a 78 em partida válida pela 25ª rodada do Novo Basquete Brasil, o NBB. A equipe Rubro-Negra saiu atrás, mas após domínio a partir do segundo tempo, conseguiu a reação e virou sobre os rivais. Alexey Borges, da equipe vencedora, foi o cestinha da partida com 22 pontos.

Com a vitória, o Flamengo segue na segunda colocação do NBB, com 75% de aproveitamento (21 vitórias e sete derrotas). Já o Vasco continua na sexta posição, zona de classificação para os Playoffs, com 55,2% (16 vitórias e 12 derrotas).

Como foi Flamengo x Vasco no NBB?

O primeiro quarto foi equilibrado, mas com leve superioridade do Vasco, que conseguiu as melhores infiltrações e defender o garrafão. Do outro lado, o Flamengo pontuava em bolas do perímetro, com três bolas de três pontos. Na parte final, o Rubro-Negro melhorou e, após um dois pontos e falta, ficou a um ponto atrás no placar, 17 a 16. Porém, o Cruz-Maltino aproveitou bem a última posse e anotou dois pontos após Basílio converter os dois lances livres: 19 a 16.

Na sequência da partida, ambas as equipes aceleraram o ritmo, principalmente com as bolas de três de Shaquille Johnson, para o Flamengo, e de Marquinhos, no lado do Vasco. Após sequência de jogadas sem sucesso, a vantagem de 25 a 21 do Cruz-Maltino subiu após dois arremessos de três certos, um de Eddy e outro de Eugeniusz, deixando o placar 31 a 24.

Nos minutos finais, o Rubro-Negro reagiu após ficar nove pontos atrás, principalmente com Alexey Borges, com cinco pontos em sequência, mas o time de São Januário voltou ao controle, recuperou a vantagem de nove e foi para o intervalo na liderança: 41 a 32.

Marquinhos, do Vasco, na partida contra o Flamengo pelo NBB (Foto: Mauricio Almeida/R10 Score Vasco)

No terceiro quarto, o Flamengo voltou melhor e seguiu bem nas bolas do perímetro, acertando duas, com Jordan Williams e Kayo. Após erros do Vasco, o Rubro-Negro chegou ao empate em 46 a 46, com cesta de Alexey, e a virada após bola de três pontos de Shaquille Johnson (49 a 46). O Cruz-Maltino voltou a marcar após quase quatro minutos, quando Marquinhos anotou os dois lances livres: 49 a 48. Porém, em nova sequência de turnovers da equipe vascaína, o Flamengo aproveitou e deixou o placar em 56 a 48. Ao fim, o Vasco conseguiu se reorganizar e foi para o último quarto atrás por 61 a 56.

A última etapa seguiu o roteiro do terceiro quarto, com o Flamengo superior. O Rubro-Negro conseguiu abrir 12 pontos de vantagem no início (70 a 58). Com o Vasco mais exposto, até ensaiaram uma reação, mas os atuais campeões da Copa Super 8 mantiveram a liderança e venceram por 84 a 78.

Flamengo venceu o Vasco por 84 a 78 pela 25ª rodada do NBB (Foto: Hermes de Paula / CRF)

O que vem por aí?

O Flamengo volta às quadras para encarar mais um clássico, dessa vez, contra o Botafogo, no sábado (29), no Ginásio Oscar Zelaya, às 16h (de Brasília). Já o Vasco recebe o Paulistano, no Ginásio de São Januário, na terça-feira (1), às 20h30 (de Brasília).