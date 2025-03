Campeã do UFC estreia como protagonista nos cinemas

A campeã peso-palha do UFC, Zhang Weili, terá um novo desafio: as telas de cinema. A lutadora chinesa foi confirmada como protagonista do filme "After Typhoon", que estreia em 4 de abril na China. Na produção, ela interpretará A Xi, uma jovem que vive isolada em uma ilha e desenvolve uma amizade transformadora com uma garota da cidade.

continua após a publicidade

O elenco do filme conta com grandes nomes do cinema chinês, incluindo Zifeng Zhang e Angelica Lee. A trama explora temas como superação e cura emocional, mostrando como as duas personagens principais encontram força mutua para enfrentar seus traumas. Para Zhang Weili, esta será sua primeira experiência como atriz principal, marcando uma nova fase em sua carreira.

➡️ Charles ‘do Bronx’ surpreende ao revelar planos para outro esporte

Zhang Weili no UFC

No mundo do MMA, a chinesa segue dominando a categoria peso-palha. Sua última defesa de cinturão aconteceu em fevereiro, quando derrotou a até então invicta Tatiana Suarez. Com um impressionante cartel de 10 vitórias e apenas 2 derrotas no UFC, Zhang consolida seu legado como uma das maiores lutadoras da organização.

continua após a publicidade

Em 2019, tornou-se a primeira campeã chinesa da promoção ao vencer Jéssica Andrade. Após perder temporariamente o título para Rose Namajunas, Zhang recuperou o cinturão em 2022 e mantém a posição desde então. Seu sucesso no esporte abriu portas para oportunidades como esta no cinema.

Zhang Weili no UFC 312 (Foto: SAEED KHAN/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte