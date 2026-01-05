Flamengo encerra contrato com campeão olímpico Isaquias Queiroz

Em uma decisão que surpreendeu o cenário esportivo, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista (Bap), anunciou o encerramento das atividades de canoagem do clube. A medida resulta no desligamento do campeão olímpico Isaquias Queiroz e de mais três atletas: Gabriel Assunção, Mateus dos Santos e Valdenice do Nascimento.

Segundo a nota rubro-negra, a decisão baseia-se em uma nova diretriz estratégica. O clube afirma buscar a união entre "excelência competitiva" e o investimento na formação de talentos dentro de estruturas permanentes. Modelo que, segundo a gestão, tornava-se inviável com o atual elenco da canoagem.

Isaquias Queiroz sendo homenageado pelo Flamengo (Foto: Gilvan De Souza / Flamengo)

O Flamengo justificou as dispensas de Isaquias Queiroz, Gabriel Assunção, Mateus dos Santos e Valdenice do Nascimento alegando que os atletas não residem e nem treinam no Rio de Janeiro. De acordo com a nota oficial, a distância geográfica impossibilitaria a consolidação de um trabalho estruturado e a integração com as categorias de base na capital carioca.

Fim do remo paralímpico do Flamengo

Além da canoagem, o time também encerrou as atividades do remo paralímpico, marcando o fim da única frente de esportes adaptados da instituição. Michel Pessanha , Gessyca Guerra, Diana Barcelos e Valdenir Junior foram dispensados. O encerramento da categoria chama a atenção pelo baixo impacto financeiro: estima-se que o custo mensal para manter a modalidade fosse de aproximadamente R$ 10 mil, valor irrisório frente ao faturamento bilionário do clube.

