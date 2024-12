Flamengo domina Toros de Chiquirí e encaminha classificação na BCLA

O Flamengo venceu o Toros de Chiquirí por 99 a 72, nesta terça-feira (17), no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada da fase de grupos da Basketball Champions League Americas (BCLA). A partida foi de amplo domínio do Rubro-Negro, que não teve dificuldades para superar a equipe panamenha. Adalberto Rojas, dos visitantes, foi o cestinha, com 18 pontos.

continua após a publicidade

➡️ Inspiração no futebol e desafio à tradição: o caminho até a criação da Copa da NBA

Com o resultado, o time carioca soma quatro pontos e ultrapassa o Boca Juniors, com três. O Flamengo reassume a liderança do Grupo B e encaminha a classificação para o Final Four da BCLA 2024. Já o Toros de Chiqurí soma dois pontos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🏀 COMO FOI O JOGO?

O primeiro quarto já foi uma prova do que seria a partida. O Flamengo foi superior defensivamente, limitando o ataque do Toros. Já no ataque, o Rubro-Negro foi eficiente, principalmente com Kayo, e abriu 23 a 13 no placar. No segundo quarto, o Flamengo pecou na parte ofensiva e marcou apenas 18 pontos, mas a defesa seguiu bem e não deixou os panamenhos encurtarem a distância, acabando em 41 a 30.

continua após a publicidade

No terceiro quarto, o Flamengo voltou com tudo, com Jordan Williams e Lucas Siewrt brilhando nas bolas de três e aumentando a vantagem ainda mais. A defesa seguiu no mesmo ritmo e anulou o ataque do Toros. As equipes foram para o último quarto com o placar em 75 a 47. Com ampla vantagem, o Rubro-Negro rodou o elenco, e os panamenhos cresceram na partida, com Adalberto Rojas sendo o cestinha da partida com 18 pontos, mas sem conseguir a virada milagrosa. Final de jogo: 99 a 72 para o Flamengo.

Ruan (30), pivô do Flamengo, sobe para a cesta (Foto: Divulgação/BCLA)

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O Flamengo volta a focar no NBB (Novo Basquete Brasil), onde encara o Bauru, na próxima sexta-feira (20), no Maracanãzinho, às 20h (de Brasília). Os dois últimos jogos do Rubro-Negro na fase de grupos da BCLA serão disputados nos dias 12 (Toros) e 13 (Boca Juniors) de janeiro, na Arena Roberto Durán, no Panamá.