Bia Haddad ganha prêmio da BJK Cup e anuncia local para doação

Bia Haddad Maia, número 17 do mundo, venceu na votação popular e ganhou o prêmio Heart Award dos playoffs da Billie Jean King Cup, a maior competição de nações do tênis feminino. A paulistana, que liderou a vitória brasileira contra a Argentina em São Paulo, vence pela terceira vez a premiação e irá doar o valor de US$ 3 mil (cerca de R$ 18 mil) para o Projeto Reviravolta.

— Essa é uma premiação especial pra mim. Vem dos torcedores e faz a diferença na vida de muitas pessoas. Me dá uma energia extra para dar o meu melhor. Ahgradeço a ITF e a todos que votaram e me deram suporte na Billie Jean King Cup — disse a brasileira.

O Programa Reviravolta visa a contribuir para a inserção social, organização da vida pessoal e acesso a políticas públicas de inclusão de pessoas em situação de rua.

Por meio de atividades coletivas, experiência temporária de geração de renda com reciclagem, oficinas de formação, cidadania, educação ambiental e acompanhamento social, o programa pretende colaborar para que seus participantes restabeleçam a rotina e a organização pessoal, reconheçam seus valores e retomem seus sonhos para dar uma “reviravolta” em suas vidas.

O Centro Gaspar Garcia, por meio do Programa Reviravolta, também realiza o acompanhamento à Cooperativa Coopere-Centro, em seus aspectos sociais e organizacionais, e participa de articulações em redes de incidência visando a ampliação e qualificação das políticas públicas para a população em situação de rua da cidade de São Paulo.

A italiana Jasmine Paolini foi a mais votada na premiação das Finals da competição e irá doar US$ 10 mil (R$ 60 mil) para o Make a Wish Italia.