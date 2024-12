NextGen: Curiosidades sobre o torneio de tênis que terá João Fonseca

Se o ATP Finals (antiga Masters Cup e ATP World Tour Finals), disputado desde 1970, reunindo os oito melhores da temporada, já é tradicional no calendário dos tenistas — a versão sub-21 desse torneio começou apenas em 2017. Nesta quarta-feira (18), em Jeddah, na Arábia Saudita, começa a nova edição do NextGen Finals, que passa a ser disputada por jogadores de até 20 anos.

Diferentemente da maioria dos torneios do circuito mundial, o NextGen Finals é disputado em uma melhor de cinco sets de quatro games, com tie-break no 3/3. Outra peculiaridade é que os games são disputados sem vantagem (no-ad).

Neste ano, o principal favorito é o francês Arthur Fils, 20º do mundo, que está no Grupo Azul, assim como o brasileiro João Fonseca, 145º, seu rival na estreia desta quarta-feira, às 14h (de Brasília), o tcheco Jakub Mensik (48º) e o americano Learner Tien (122º). Já o Grupo Vermelho é formado pelos americanos Alex Michelsen (41º) e Nishesh Basavareddy (138ª), pelo chinês Shang Juncheng (50º) e pelo francês Luca Van Assche (128º). Os dois melhores de cada chave avançam às semifinais.

Primeiro do país a disputar o torneio, Fonseca é apenas o terceiro sul-americano a se classificar para o NextGen. Até hoje, apenas na edição de 2021 tenistas do continente disputaram a competição: Sebastian Báez e Juan Manuel Cerúndolo, ambos argentinos. O primeiro parou na semifinal, diante do campeão espanhol Carlos Alcaraz, enquanto o compatriota perdeu todos os três jogos da fase de grupos.

Veja os últimos campeões do NextGen

Por conta da pandemia da Covid-19, o torneio só não foi realizado em 2020. Três anos antes, em 2017, o sul-coreano Hyeon Chung ergueu o primeiro troféu, desbancando o russo Andrey Rublev. O grego Stefanos Tsitsipas levou a melhor sobre o australiano Alex de Minaur em 2018 para se sagrar o segundo campeão do torneio.

Dois dos três melhores tenistas da atualidade venceram as edições seguintes do Next Gen. O italiano Jannik Sinner, 1º, foi o vencedor em 2019, superando o francês Ugo Humbert na decisão. Já em 2021, Alcaraz, atual 3º do planeta, levou a melhor sobre o americano Sebastian Korda para erguer o troféu.

Os últimos dois campeões do Next Gen foram o americano Brandon Nakashima e o sérvio Hamad Medjedovic. Enquanto o primeiro superou o tcheco Jiri Lehecka na decisão de 2022, o segundo precisou salvar dois match-points no quarto set da final do ano passado para vencer o francês Fils e também triunfar em Jeddah.

Atual campeão, Medjedovic se tornou o jogador com ranking mais baixo (110º) a ostentar o cobiçado troféu do NextGen.

Premiação recorde

A edição deste ano terá uma premiação recorde: US$ 2,05 milhões (R$ 12,3 milhões). Apenas pela participação, cada tenista embolsou US$ 150 mil (R$ 906 mil), enquanto US$ 36,660 mil (R$ 221,426 mil) será o valor recebido por vitória na fase de grupos. E quanto será dado a quem vencer a semifinal? A ‘bagatela’ de US$ 113,500 (R$ 685,54 mil), ao passo que o triunfo na decisão significará um ganho de US$ 153.000 mil (R$ 924,12 mil).