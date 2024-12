Ex-piloto acusa Verstappen de ‘intimidar’ pilotos na F1: ‘Usa todas as armas’

Johnny Herbert, o ex-piloto britânico de Fórmula 1 que também atua regularmente como comissário da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) na categoria, voltou a se pronunciar sobre o tetracampeão mundial Max Verstappen. Para ele, o tetracampeão mundial está tentando intimidar os adversários dentro da pista. Herbert usou, como exemplo, a manobra do neerlandês durante a última corrida da temporada, em Abu Dhabi, quando atingiu com Oscar Piastri na primeira curva.

- É tudo uma questão de intimidação. A McLaren será uma ameaça para ele no próximo ano. Vimos que Oscar tem potencial para vencer corridas e talvez um campeonato mundial, assim como Lando Norris. Então, correndo roda a roda, como em Abu Dhabi, nenhum dos dois cedeu - afirmou Herbert, em entrevista ao jornal neerlandês De Teleegraf.

- Você ouviu a comunicação pelo rádio e Oscar disse ‘bom’ quando soube que Max tinha recebido uma penalidade. Isso é ótimo. Temos outra pessoa pronta para enfrentar Max. Vimos uma mudança de comportamento dos pilotos nesta temporada. George Russell teve alguns problemas e confrontos verbais com ele. Isso é exatamente o que Max tem feito muito bem há anos. Ele usa todas as armas, inclusive a intimidação - opinou o ex-piloto sobre Verstappen.

Para Herbert, a visão de Norris admitindo que precisa mudar para enfrentar Verstappen é bom para o esporte.

- É isso que você quer na F1, algumas cotoveladas, combinadas com bom senso. Max coloca essa pressão sobre todos - emendou.

Herbert causou polêmica após o GP do México, quando trabalhou como comissário da FIA, ao afirmar que a punição de 20s aplicada a Verstappen no México “não iria impedi-lo de empurrar Norris para fora da pista no futuro”. O comentário irritou Jos Verstappen, pai do piloto da Red Bull, que disse que “um comissário não deveria falar com a imprensa”. Contudo, Herbert se defendeu.

Max Verstappen tocou em Oscar Piastri na primeira curva do GP de Abu Dhabi (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

- Sou Johnny Herbert, o comissário e o profissional durante um fim de semana de corrida, e Johnny Herbert, o comentarista em outros momentos, que expressa o que pensa. Todo mundo tem uma opinião. O Martin Brundle tem uma opinião, por que não posso, quando não estou na pista de corrida? A pista de corrida tem sido o meu mundo por 50 anos. Se não concordo totalmente com o que vejo na pista de corrida, vou falar. Não é só o Max. Vou criticar qualquer um se achar que é necessário - declarou em entrevista ao site britânico SafestBettingSites.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias e dá adeus a 2024. A próxima atividade é a sessão de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.