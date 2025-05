Flamengo domina no fim e garante vitória sobre o Franca em casa

Após a derrota no jogo 2, o Flamengo voltou forte para conquistar a vitória sobre o Franca ainda em casa, no Rio de Janeiro. A vitória por - a - garantiu a vantagem na série pela semifinal dos playoffs do NBB. Os três primeiros períodos foram marcados por uma disputa acirrada entre as equipes, que alternavam na liderança. Com a força da torcida, nos minutos finais, o Rubro-Negro dominou os dois lados da quadra para selar o triunfo.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

A partida começou ao som ainda tímido da torcida, que vibrou com a primeira posse para o Flamengo, seguida dos dois pontos iniciais no placar. Uma sequência favorável para os donos da casa garantiu rapidamente cinco de diferença, que logo foi recuperada pelo Franca. As bolas caiam para os dois lados, mas o ritmo do jogo estava com o Rubro-Negro, que não deixou a vantagem se perder. Em destaque, Alexey Borges armava com rapidez as jogadas para seus companheiros, que contavam com mais de 50% de aproveitamento. Nos minutos finais do período, a defesa dos francanos se fechou e as bolas de três se intensificaram. Didi Louzada foi o responsável pela virada a menos de 10 segundos para o relógio zerar.

O segundo quarto começou sem pontuações por quase dois minutos, quando o Flamengo abriu o placar do período. Apesar disso, os erros no ataque voltaram a crescer dos dois lados da quadra, que ficaram por mais de dois minutos sem acertar uma cesta. A torcida se mantinha ativa, enquanto o time buscava o resultado com uma sequência de ataques bem sucedidos para a abrir novamente sete pontos. O Franca chegou a assustar nos minutos finais, mas o Rubro-Negro recuperou e foi para intervalo com a vantagem. O placar era de 43 a 39.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, os visitantes pontuaram sem demora e a desvantagem foi para apenas uma posse de bola. O time comandado por Sergio Hernandez se animou e o resultado veio em quadra, com destaque para Ruan Miranda que dominou o garrafão adversário. Um problema era claro para o Flamengo neste momento do jogo: os rebotes defensivos. As segundas chances, aliás, foram o que o Franca precisava para conseguir nova virada. A partir daí, a liderança se alternava constantemente. Nos segundos finais, uma "and one" de Didi garantiu a vantagem para o Franca.

Foi preciso "apenas" de duas cestas decisivas para a torcida rubro-negra fazer a festa nas arquibancadas logo no início do último quarto. O "momento" da partida parecia estar nas mãos do Flamengo, mas o ataque do francanos se manteve forte. A segunda metade do período, no entanto, foi controlado pelo Rubro-Negro para garantir a vitória "tranquila" nos minutos finais.

O que vem por aí?

De volta para o interior de São Paulo, o jogo 4 acontecerá no domingo (1º), às 11h (de Brasília), no Pedrocão. Caso haja necessidade, as equipes voltam ao Rio de Janeiro para o jogo 5, que acontecerá mais uma vez na casa do Rubro-Negro.

Na segunda rodada dos playoffs, o Flamengo superou por 3 a 1 o Corinthians, enquanto o Franca eliminou o Pinheiros em uma série de cinco jogos.