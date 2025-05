As semifinais da Champions League das Américas voltaram a acontecer em um eletrizante duelo entre gigantes do NBB. Em um jogo difícil, o Franca derrotou o Flamengo por 85 a 78 para empatar a série das semifinais em 1 a 1. A vitória em São Paulo foi, então, superada com desempenho dominante sobre os donos de casa, que contavam com a força da torcida. Com uma defesa impressionante, e o ataque liderado por Didi Louzada, os paulistas se aproveitaram bem do perímetro para selar o triunfo.

continua após a publicidade

➡️ Alexey Borges analisa pressão no NBB: ‘Todo mundo quer ser Flamengo’

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

Ainda no primeiro minuto, quem abre o placar é o Flamengo, com uma bola de meia distância de Alexey. O movimento é seguido também do Franca, que, ao garantir um rebote, repetiu a cesta para igualar as pontuações. Os ataques do Rubro-Negro caiam, mas a defesa sofria com as chances recuperadas dos visitantes, seja por rebotes ou faltas. A virada veio, então, quando a eficiência dos donos da cada diminuiu, mas a pontuação logo se igualou.

O jogo se manteve agitado até o fim do primeiro quarto. As roubadas de boal decisivas do Flamengo e as bolas de três do Franca foram os destaques dos minutos finais. Com a aceleração, os paulistas conseguiram abrir cinco pontos de vantagem, que gerou o primeiro tempo técnico do confronto, mas sem grandes mudanças.

continua após a publicidade

As primeiras ações do segundo quarto foram marcadas por erros no ataque de ambas equipes. Com duas cestas rápidas, o Flamengo conseguiu diminuir a desvantagem, que logo voltou a aumentar com dois lances livres convertidos por Facundo Corvalan. A forte defesa do Franca foi a chave para manter a superioridade no placar, o que, junto a eficiência ofensiva, levou a diferença para nove pontos.

As chances eram perdidas pelo Rubro-Negro, que sofria com os rebotes ofensivos. Com uma roubada de Alexey Borges, seguida por duas bolas do perímetro, a torcida do Tijuca Tênis Clube se animou e o controle parecia ter voltado para os donos da casa. Nos últimos minutos, uma falta garantiu ao Flamengo deixar a desvantagem em quatro pontos.

continua após a publicidade

Segundo tempo

A volta do intervalo foi favorável para o elenco rubro-negro, que igualou o placar ainda no primeiro minuto do terceiro quarto. Os minutos seguintes se mantiveram agitados em ambos os lados da quadra, mas as faltas garantiam ao Franca a permanência na liderança. Aos quatro minutos finais, os visitantes contavam com nove dos 15 pontos feitos em lances livres.

A retomada do Rubro-Negro aconteceu apenas faltando três minutos para o fim do período, quando a arquibancada lotada fez a festa. Com uma falta de Gui Deodato e uma técnica para o treinador Sergio Hernandez, os três lances livres deram ao Franca a chance de tomar as rédeas do placar, que foi acentuada em uma bola de três ao tocar do apito de Didi Louzada.

O último quarto começou forte para os donos da casa, que marcaram nove pontos em sequências e abriram quatro de diferença no placar. O jogo deu uma esfriada, sem muitas finalizações convertidas pelas equipes. Assim, a liderança era alternada, e o placar se mantinha apertado.

Foi Wesley Ferreira, do Franca, o responsável por abrir a maior vantagem - 74 a 71 - desde sete minutos do período. Um tempo do Flamengo pareceu ajudar a "situação" do Flamengo, que voltou a colar no placar. Na oportunidade que teve de virar, uma cesta de três mal sucedida pôde ter selado a derrota dos donos da casa, já que contavam com menos de um minuto. Os paulistas, então, fecharam a vitória por 85 a 78.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O que vem por aí?

Ainda na capital carioca, o jogo 3 acontecerá na quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), no Tijuca Tênis Clube. Caso haja necessidade, as equipes voltam a São Paulo para o jogo 4, enquanto o jogo 5 acontecerá mais uma vez na casa do Rubro-Negro.

Na segunda rodada dos playoffs, o Flamengo superou por 3 a 1 o Corinthians, enquanto o Franca eliminou o Pinheiros em uma série de cinco jogos.