O Flamengo dominou o Franca e garantiu a vitória tranquila por 91 a 67 dentro de casa, no Maracanãzinho, em jogo válido pela semifinal da Champions League das Américas (BCLA). Com início potente, os paulistas se viram presos ao perímetro, enquanto o Rubro-Negro aproveitava o espaço conquistado dentro e fora do garrafão. Com parciais de 22 a 18, 20 a 11, 23 a 11 e 26 a 27, os donos da casa se classificaram para a final, neste sábado (19), contra o Boca Juniors, que derrotou o Instituto Córdoba na primeira fase do Final Four.

Como foi o jogo entre Flamengo e Franca?

Primeiro tempo

O início do jogo começou intenso, com muita ação nos dois lados da quadra. A intensidade favoreceu ao Flamengo que conseguiu converter mais arremessos. Apesar da forte defesa, o Franca pecou na fixação com a bola de três pontos, que deixou os paulistas reféns do aproveitamento perfeito, o que não aconteceu.

Aproveitando as falhas dos visitantes, o Rubro-Negro garantiu grandes oportunidades com rebotes defensivos, que resultaram em pontos importantes para a liderança parcial do placar. Alexey foi o destaque do confronto no primeiro quarto, com 11 pontos e três assistências.

A primeira metade do segundo período também foi do Flamengo, que abriu 13 pontos de vantagem. Ainda perdido no ataque, o Franca viu a área colorida dominada pela defesa rubro-negra, além de continuar sem um aproveitamento na linha dos três pontos. Faltando quatro minutos para o fim, os visitantes haviam marcado "apenas" cinco pontos: um lance livre e duas cestas de dois.

Em quadra, Didi Louzada assumiu a potência ofensiva do Franca, com jogadas armadas e ataques poderosos. No entanto, o armador camisa 7 foi atrapalhado pelo Flamengo e teve sucesso em apenas uma cesta de três, além de um lance livre convertido. O ataque rubro-negro, por sua vez, conseguiu espaço no garrafão adversário para manter o placar confortável. A partida foi para intervalo com vitória parcial por 42 a 29 para os donos da casa.

Segundo tempo

A volta do intervalo não contou com muitas mudanças. Liderado por Alexey, na primeira metade do jogo, o Flamengo viu Jordan Williams assumir o ataque para manter a vantagem da equipe rubro-negra, chegando a 25 pontos à frente no placar. Vale destacar que o Franca só foi pontuar no terceiro período após mais de três minutos de jogo rolando.

Na linha de lance livre, o Franca conseguiu marcar quatro pontos importantes, mas a ineficiência nos arremessos não ajudava no placar. "Apagado" desde o intervalo, Alexey voltou a brilhar com uma cesta no último segundo para o Rubro-Negro.

Os 10 minutos finais começaram com mais dois pontos dos donos da casa. Apesar disso, foi o Franca que somou mais pontos durante a primeira parte do período. Com apenas dois pontos em todo o jogo, Georginho, destaque do time na temporada, enfim apareceu no ataque dos paulistas. Vale destacar que o armador contribuiu com oito rebotes e três assistências.

O ataque encaixado do Flamengo deixou a defesa do Franca perdida. Embora pontuasse, o time não conseguiu diminuir a desvantagem, que chegou a 30 pontos. Assim, os mais de 2 mil torcedores nas arquibancadas só esperaram o relógio zerar para começar o canto de "eliminado" para os paulistas.

O que vem aí?

Para manter a tradição, o Flamengo avança para mais uma final da BCLA. O duelo contra o Boca Juniors será neste sábado (19), no Maracanãzinho. Antes, o Franca enfrentará o Instituto Córdoba, que também perdeu a semifinal nesta sexta-feira (18), na disputa do terceiro colocado da Champions League Americas. Palco do Final Four, a casa do Rubro-Negro será responsável por receber todos os quatro jogos neste final de competição.

