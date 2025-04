BCLA: jogador do Franca fala sobre enfrentar velhos conhecidos na semifinal

Flamengo e Franca, os dois semifinalistas brasileiros da Basketball Champions League Americas (BCLA), enfrentam-se nesta sexta-feira (18), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O vencedor enfrenta o vencedor da semifinal, que será disputada entre Boca Juniors e Instituto Córdoba, ambos da Argentina.

O campeão será o representante das Américas no Mundial de Clubes, agendado para ocorrer em Singapura de 20 a 25 de setembro deste ano.

O sábado (19) será dedicado à disputa do terceiro lugar e à grande final entre os vencedores da primeira etapa do Final Four.

George de Paulo, jogador do Franca, comentou sobre as principais dificuldades e a expectativa de enfrentar uma equipe já conhecida na NBB.

- Franca e Flamengo se enfrentam durante o ano muitas vezes porque a gente alterna entre campeonato doméstico, NBB, Super 8 e Champions League. É esperado que a gente se enfrente em momentos cruciais nas competições, então agora é um deles - afirmou o camisa 14 do Franca.

-As duas equipes já se conhecem bastante, tem toda uma preparação o ano inteiro para momentos como esse e é uma expectativa muito boa. Eu acredito que vai ser um jogo, pela importância que ele tem, vai ser muito especial de assistir - vai ser um grande confronto.

Faz menos de cinco dias que as equipes se enfrentaram pela última vez. Na última terça (15) o Franca derrotou o Flamengo por 97 a 91 pela última rodada da temporada regular do NBB, no Panela de Pressão, casa do time de São Paulo.

Retrospecto do confronto

No retrospecto geral do confronto, foram 53 partidas pela liga de basquete brasileira e o time carioca leva uma pequena vantagem com 29 vitórias contra 25 da equipe paulista. Pela BCLA, apenas um confronto foi disputado e o Franca levou a melhor.

Desde a temporada 2017/18, as equipes se enfrentaram quatro vezes pela Copa Super 8, três vezes pelos playoffs do NBB e uma vez pela Champions League das Américas.

George de Paula em ação pelo Franca (Foto: Marcos Limonti / SFB)

