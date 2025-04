No detalhe, Boca Juniors vence e é o primeiro finalista da BCLA

O Boca Juniors conquistou a vitória acirrada por 80 a 73 sobre o Instituto Córdoba, em jogo válido pela semifinal do Basketball Champions League das Americas (BCLA). A partida foi do início ao fim intensa, com direito a dois períodos empatados, com parciais de 19 a 19, 15 a 15, 19 a 13 e 27 a 26, além de trocas de domínio durante todo o confronto. Agora, o Boca volta ao Maracanãzinho para enfrentar o vencedor de Flamengo e Franca, neste sábado (19), pela grande final.

continua após a publicidade

➡️BCLA: jogador do Franca fala sobre enfrentar velhos conhecidos na semifinal

Como foi o jogo entre Boca Juniors e Instituto Córdoba?

Primeiro tempo

O jogo de decisão começou como esperado: intenso. Após o Boca Juniors abrir o placar, foi a vez de Pomoli virar o placar com um arremesso do perímetro. A vantagem aumentou com outra cesta do armador do Instituto, mas logo os Xeinezes assumiram novamente. Os dois lados pressionavam e o duelo ficou ainda mais agitado, com forte marcação e bom aproveitamento de rebotes.

No final do período, parecia que o Instituto Córdoba garantiria a vantagem já no início, o que não aconteceu. Facundo Piñero foi o responsável por atrasar a festa dos adversários e igualar o placar para o Boca Junior com 1 segundo para o apito.

continua após a publicidade

O segundo período começou com domínio do Boca Juniors nos arremessos de quadra, principalmente do perímetro. Com duas seguidas de três, de Piñero e José Vildoza, os Xeinezes abriram 10 pontos de vantagem no placar. O controle do jogo, no entanto, mudou quando Nicola Pimoli e Lee Aaliya aqueceram e converteram 13 pontos em sequência para o Instituto Córdoba.

O placar virou e o momento do jogo era todo do Instituto, que vencia por três pontos. Apesar da queda de aproveitamento, o Boca ainda conseguiu colar mais uma vez para garantir a igualdade nos minutos finais antes do intervalo.

continua após a publicidade

Segundo tempo

A jogo controlado enfim recebeu um "destaque". O início do terceiro quarto parecia estar nas mãos do Instituto Córdoba, que chegou a abrir cinco pontos no placar. Do outro lado, o Boca Juniors voltou do intervalo com problemas para superar a defesa dos adversários, além de problemas no aproveitamento dos arremessos em quadra.

Com um "apagão" de Pomoli, o Instituto parou de pontuar e a virada foi conquistada. Para ganhar vantagem para o Boca, Sebastián Vega assumiu a liderança com 10 pontos e deixou os Xeneizes muito próximos da vaga na final da BCLA.

O último quarto começou novamente com uma boa atuação do Instituto Córdoba. Antes mesmo do meio do período, eles conseguiram reduzir o placar para apenas dois pontos de desvantagem. O Boca Juniors respondeu, mas a defesa do Instituto fechou e os arremessos voltaram a cair, o que a liderança foi se alternando.

Apesar da defesa fechada do Instituto, o Boca Juniors tomou conta o perímetro ao converter três bolas seguidas e garantir a vantagem no placar. O final do jogo foi intenso até os últimos segundos, mas o tempo estava a favor dos Xeinezes, que garantiram a classificação para a grande decisão.

O que vem aí?

Com a vitória, o Boca conquistou a classificação para a grande final do BCLA neste sábado (19). O time enfrentará o vencedor do confronto entre Flamengo e Sesi Franca, que acontece logo em seguida, também no Maracanãzinho. Por outro lado, o Instituto volta à quadra minutos antes da decisão para definir o terceiro colocado da Champions League Americas. Palco do Final Four, a casa do Rubro-Negro será responsável por receber todos os quatro jogos neste final de competição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte