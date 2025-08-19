CBF fecha acordo para transmissão da seleção feminina de futsal

A N Sports transmite o Torneio Internacional de Futsal Feminino, de 20 a 24 de agosto, em Xanxerê (SC). Brasil, Colômbia, Marrocos e Guatemala disputam a competição, que será a última convocação antes da primeira Copa do Mundo de Futsal Feminino, prevista para 2025.

O técnico Wilson Sabóia chamou 14 jogadoras, entre elas Amandinha, oito vezes eleita melhor do mundo, e Débora Vanin, destaque internacional. O Brasil venceu todas as seis edições do Mundial disputadas entre 2010 e 2015.

As transmissões terão comentaristas com origem na várzea, como Fernanda Grande e Jessica Ferreira, trazendo a visão de quem vive o futsal nas quadras do país.

— Espero jogos de altíssimo nível e certeza de que a energia da seleção vai chegar em cada casa no Brasil — afirmou Fernanda.

Além do torneio feminino, a N Sports vai exibir a Copa das Nações, em Brasília, a partir de 16 de setembro, e o Desafio Internacional, em Foz do Iguaçu, no dia 20 de dezembro.

Amandinha (Foto: Divulgação/CBFS)

Jogos da Seleção transmitidos pela N Sports

Confira os jogos do Brasil no Torneio Internacional de Xanxerê (SC):

20/8 (quarta): Brasil x Guatemala – 20h30 21/8 (quinta): Brasil x Colômbia – 20h30 22/8 (sexta): Brasil x Marrocos – 20h30 24/8 (domingo): Final – 15h

Onde assistir à N Sports: saiba como acompanhar

A N Sports, novo canal oficial do futsal brasileiro em parceria com a CBF, pode ser assistida em diferentes plataformas de TV por assinatura e streaming. Confira abaixo:

📺 TV por assinatura

Claro TV: canal 575 (HD)

canal 575 (HD) Sky: canal 220 (SD) e 620 (HD)

canal 220 (SD) e 620 (HD) Vivo TV: canal 573 (HD)

💻 Streaming e apps

N Sports Play: disponível no site e aplicativo oficial da emissora

disponível no site e aplicativo oficial da emissora Guigo TV: serviço de TV por streaming que inclui o canal na programação

serviço de TV por streaming que inclui o canal na programação Claro TV+ e Vivo Play: acesso liberado para assinantes das respectivas operadoras

▶️ YouTube

Além da transmissão pela TV e streaming, alguns eventos terão exibição gratuita ao vivo no canal oficial da N Sports no YouTube. É o caso do Torneio Internacional de Futsal Feminino, que será exibido de 20 a 24 de agosto diretamente da cidade de Xanxerê (SC).