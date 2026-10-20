Fisiculturista Mateusz Chmura morre após desmaiar na PCA British

O fisiculturista Mateusz Chmura, de 33 anos, morreu após desmaiar no palco durante a final britânica da PCA (Physical Culture Association), realizada no domingo (18), no Telford International Centre, na Inglaterra. Ele competia na categoria Classic Bodybuilding Medium quando passou mal e recebeu atendimento imediato, mas não resistiu.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mateusz Chmura, natural de Wakefield, participava da disputa da categoria Classic Bodybuilding Medium na PCA British Finals, quando sofreu o mal súbito no palco. O atleta caiu durante a apresentação e foi socorrido por paramédicos presentes no evento, além da equipe de ambulância local e do serviço aeromédico Midlands Air Ambulance.

continua após a publicidade

Após o atendimento inicial no local, Chmura foi levado de ambulância ao hospital, onde, apesar das tentativas de reanimação, veio a falecer. A organização da PCA interrompeu a competição enquanto o atleta recebia atendimento e, após sua saída para o hospital e antes da confirmação da morte, reuniu os competidores para decidir a continuidade do evento, que foi retomado.

Em comunicado oficial, a PCA expressou profundo pesar pela perda do fisiculturista e manifestou condolências à esposa, à família, aos amigos e a todos que o conheciam. A entidade agradeceu o apoio das equipes médicas, dos profissionais de saúde presentes na plateia, das equipes do Telford International Centre, voluntários e competidores pelo suporte mútuo diante da tragédia.

continua após a publicidade

A organização também pediu respeito à privacidade dos familiares neste momento difícil e disponibilizou apoio psicológico para quem necessitar, incluindo contato direto com a equipe da PCA e a organização Samaritans, que oferece atendimento gratuito 24 horas.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.