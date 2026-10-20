A campanha invicta da Seleção Brasileira no Pré-Olímpico masculino de vôlei teve um toque especial de malandragem. No jogo decisivo contra a Argentina, Fernando Cachopa caiu na quadra após um choque com Darlan e precisou de atendimento médico. O que inicialmente causou preocupação depois se revelou como uma estratégia para "esfriar" o ímpeto adversário.

— Ele foi que nem um trem pegar uma largada, um trem desgovernado, e acabou batendo na minha perna. Só que o Darlan, né, chegando com tudo ali, é complicado, cara — descreveu Cachopa, em entrevista ao Lance!, sobre o impacto do encontrão com o oposto.

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O lance em questão aconteceu no final do segundo set, quando o Brasil havia acabado de chegar ao set point. Darlan se jogou para cobrir uma tentativa de largada e caiu em cima dos pés de Cachopa, que defendeu a bola enquanto voltava da ação de bloqueio. A bola voltou para a Argentina, que finalizou o ponto e diminuiu para 24 a 23.

Com o placar apertado, o levantador viu no choque sofrido há pouco uma oportunidade de paralisar o jogo e controlar os argentinos. O levantador, então, alegou dores na perna direita e deitou no chão enquanto recebia assistência de um preparador físico da Seleção.

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— Acho que me deu uma joelhada, não sei, na minha perna. Tanto é que eu me joguei no chão, fiz uma cena lá. Não precisava fazer toda aquela cena, mas eu acho também que é do jogo, que era um momento em que a Argentina estava jogando bem. Então, acho que, para dar uma esfriada no jogo, até foi útil toda essa cena que eu fiz lá — comentou, com bom humor.

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Cachopa deixou sangue em quadra contra a Argentina

Fernando Cachopa levanta para Judson em Brasil x Venezuela pelo Sul-Americano masculino de vôlei (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

Além da cãibra destravada após a trombada com Darlan, um outro problema com Cachopa atrapalhou a sequência do duelo. Em outro lance, o levantador sofreu um corte no dedo polegar esquerdo e chegou a sangrar. Ele aproveitou a pausa para colocar um curativo na região, que logo removeu no retorno à quadra.

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— Depois do jogo, eu não sabia nem como tinha acontecido. Eu vi que o meu dedo estava sangrando, a unha estava um pouco levantada. Eu falei: "Ixe, agora não" — contou Cachopa, que interrompeu a partida por 1 minuto e 38 segundos com seu atendimento médico.

O confronto foi retomado no saque argentino, e Cachopa levantou a última bola do set para Adriano cravar e abrir 2 a 0 para o Brasil. Em seguida, a Seleção fecharia a terceira parcial e conquistaria o título do Sul-Americano e a vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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— Pedia, realmente, essa entrega, independentemente se estava com dor, com problema, com qualquer tipo de adversidade ali. Eu acho que a gente tinha que se entregar — finalizou.