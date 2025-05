Final do Masters 1000 de Madri: veja horários e onde assistir

O título da edição 2025 do Masters 1000 de Madri será decidido neste domingo (4), a partir das 13h30 (horário de Brasília), entre o norueguês Casper Ruud e o britânico Jack Draper, algoz de João Fonseca em Indian Wells. A partida será transmitida pela ESPN e Disney+.

Confronto inédito

A disputa pelo título no saibro marcará o primeiro confronto entre Casper Ruud e Jack Draper no circuito profissional. O britânico busca seu segundo título de Masters 1000 na carreira, após ser campeão em Indian Wells, em março. Na ocasião, ele foi o responsável por eliminar o brasileiro João Fonseca na estreia, e faturou o título após superar o dinamarquês Holger Rune.

Em Madri, Draper venceu os italianos Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti, além do americano Tommy Paul.

Já o norueguês chega à final de olho em seu primeiro título na temporada. Casper Ruud não perdeu nenhum set em seu caminho até a decisão, superando o americano Taylor Fritz, quarto melhor do mundo, e o russo Daniil Medvedev, número 10 do ranking.

Jack Draper foi algoz de João Fonseca em Indian Wells (Foto: Thomas COEX / AFP)

O Masters de Madri

A competição é a segunda da temporada no saibro e o quarto Masters 1000 no ano. Em 2025, já foram disputados os torneios em Indian Wells, Miami e Monte Carlo. O próximo Masters 1000 programado no calendário é o torneio de Roma, a partir do dia 7 de maio.

O maior campeão do Madri Open é o espanhol Rafael Nadal, com cinco títulos, conquistados em 2005, 2010, 2013, 2014 e 2017. O último campeão do Masters 1000 de Madri foi o russo Andrey Rublev, que venceu o canadense Felix Auger-Aliassime na decisão.

Casper Ruud x Jack Draper

Data: 04/05/2025

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Quadra Manolo Santana

Onde assistir: ESPN e Disney+