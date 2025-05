Aos 23 anos e com o melhor ranking da carreira (6º), Jack Draper venceu 19 dos 23 jogos até agora na temporada, incluindo João Fonseca, na segunda rodada em Indian Wells, em março. Pois, nesta sexta-feira, o britânico, campeão do torneio na Califórnia, há dois meses, alcançou a terceira decisão no ano, a primeira no saibro na carreira. Graças à vitória sobre o italiano Lorenzo Musetti, por 6/3 e 7/6 (4).

Domingo, o número 6 do mundo decide o título do Masters 1000 de Madri contra o norueguês Casper Ruud (15º), algoz do argentino Francisco Cerundolo, em confronto inédito.

Campeão em Indian Wells e vice no ATP 500 de Doha, no Qatar, em fevereiro, Draper vai em busca do quarto título na carreira, em sua primeira final no saibro. Além do troféu erguido em março, o mais importante da carreira até agora, o britânico triunfou em Viena (na quadra rápida) e em Stuttgar, na grama, ambos ano passado.

Rudd, por sua vez, aos 26 anos, tenta o 13º troféu como profissional, o primeiro em 2025. De seus 12 títulos, apenas um (na quadra rápida de San Diego, em 2021) não foi no saibro.

João Fonseca recebe camisa em homenagem a Senna



A cidade portuguesa de Estoril tem importância na carreira do saudoso Ayrton Senna e de João Fonseca. Pois, nesta sexta-feira (2), o número 1 do Brasil recebeu, no Challenger local, uma camisa em homenagem à primeira vitória da carreira do tricampeão mundial de Fórmula-1, que aconteceu há pouco mais de 40 anos, no município lusitano.

Eliminado na estreia do Challenger, na quarta-feira, o 65º do mundo embarca nas próximas horas para o Masters 1000 de Roma, que ele disputará pela primeira vez. A chave principal do último Masters 1000 no saibro começa na quarta-feira, dia 7.

No último dia 22 de abril, em comemoração aos 40 anos da inesquecível vitória no GP português, a Lotus usada por Senna foi exibida em Estoril:

Se Estoril foi palco da primeira bandeirada para o saudoso ídolo do automobilismo mundial, a cidade portuguesa também tem um lugar especial na carreira do número 1 do Brasil no tênis. Em 2024, aos 17 anos, João Fonseca recebeu seu primeiro convite para um ATP na Europa.