Conheça a ginasta do Brasil que fez história ao som de Lady Gaga

Os brasileiros estão alvoroçados com a presença da cantora Lady Gaga, que fará um show na Praia de Copacabana na noite deste sábado (3). No esporte, a diva pop já deu sorte ao Brasil: nos Jogos Olímpicos de Paris, ao som do hit Bad Romance, a curitibana Bárbara Domingos conquistou o melhor resultado do país na ginástica rítmica.

Na ocasião, Babi garantiu o oitavo lugar nas classificatórias e se tornou a primeira brasileira a disputar a final do individual geral em Jogos Olímpicos. Ela também se classificou para a final da fita, aparelho no qual executou sua série ao som de Bad Romance, de Lady Gaga.

Bárbara Domingos foi convocada para a etapa de Portimão da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, que acontece entre os dias 9 e 11 de maio, mas, dessa vez não haverá Lady Gaga, já que Babi apresentará novas séries. Ela também disputará o Mundial de Ginástica Rítmica no Rio de Janeiro, em agosto deste ano.

Babi Domingos fez o melhor resultado brasileiro em Olimpíadas (Foto: Ricardo Bufolin/ CBG)

Quem é Bárbara Domingos

Aos 25 anos, Bárbara Domingos se inspirou em Daiane dos Santos para começar a trilhar seu caminho no esporte. Ainda criança, ela começou na ginástica artística, mas se encontrou mesmo na ginástica rítmica, que pratica desde os seis anos de idade.

Dona de nove títulos brasileiros, Bárbara precisou superar sérios problemas físicos para chegar às Olimpíadas. Uma lesão no quadril em 2020 a fez ficar afastada das atividades por cinco meses e, portanto, fora dos Jogos de Tóquio. Posteriormente, precisou passar por uma cirurgia no quadril e ficar mais seis meses parada.

O retorno em 2023, porém, foi brilhante. Babi garantiu a classificação para os Jogos de Paris e foi destaque nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, subindo ao pódio cinco vezes: ela levou o ouro no individual geral, bola e fita, além de duas pratas, no arco e maças.

Em 2024, antes da participação histórica em Paris, Bárbara Domingos também faturou a medalha de ouro no individual geral no Pan-Americano de Ginástica Rítmica.