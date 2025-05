A rotina exaustiva de viagens, treinos e jogos torna a saúde mental dos tenistas uma questão cada vez mais exposta por jogadores e jogadoras do circuito mundial de tênis. Nesta semana, Casper Ruud, finalista do Masters 1000 de Madri pela primeira vez na carreira, fez um desabafo sobre esse tema.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Não quero falar muito sobre isso, mas a verdade é que tive alguns problemas de saúde mental este ano, por isso procurei ajuda profissional - disse Ruud, na coletiva de imprensa, depois de superar o russo Daniil Medvedev, nas quartas de final.

- Notei logo uma grande melhoria, sinto que é muito bom ter alguém com quem falar sobre os meus sentimentos. A vida no tênis não é fácil e houve um momento em que me senti sobrecarregado - continuou.

continua após a publicidade

Ex-número 2 do mundo (em 2022) e atual 15º, Ruud tenta, no domingo, contra o britânico Jack Draper (6º), o 13º e mais importante título na carreira, o primeiro de Masters 1000. Em 2022, o norueguês foi superado na final de Miami pelo espanhol Carlos Alcaraz e, ano passado, na decisão em Monte Carlo pelo grego Stefanos Tsitsipas.

➡️Exclusivo: Larri Passos elogia relação entre João Fonseca e o técnico Guilherme Teixeira

Neste ano, é apenas a segunda final do algoz de Cerundolo. Em Dallas, ele perdeu para o canadense Denis Shapovalov o título.

Sobre a questão mental, o norueguês fez a seguinte comparação:

- Senti-me um pouco como se estivesse a correr numa roda de hamster, sem nunca chegar a lugar nenhum. O calendário atual torna impossível abrandar (a situação). Precisava de sair dessa espiral e refletir sobre a minha vida, os meus sentimentos e o caminho que estava a seguir - continuou, o norueguês, apenas o oitavo tenista a chegar, neste século, à decisão de Monte Carlo, Madri e Roland Garros.

continua após a publicidade

O 15º do planeta disse estar melhor nesta semana:

- Estou de volta à roda de hamster em que o circuito nos coloca, mas com uma mentalidade muito melhor. O tênis é muito mais complicado do que apenas bater bem na bola.

Preocupação com saúde mental de Swiatek

Nas redes sociais, Ruud também mostrou preocupação com a saúde mental da atual campeã de Madri, a polonesa Iga Swiatek, derrotada por duplo 6/1 pela americana Coco Gauff nas semifinais:

“Ei, Iga Swiatek. Assim como milhões de outras pessoas, adoro ver você jogar. Não foi o seu dia, mas você inspira tantos e vai voltar mais forte do que nunca!”, compartilhou Ruud, em resposta a uma imagem de Swiatek desolada após o duelo com Gauff.