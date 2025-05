Alison dos Santos, conhecido como “Piu”, manteve o início vitorioso em sua temporada de 2025 com nova vitória impressionante nos 400 metros com barreiras durante o Grand Slam Track de Miami. Após a conquista da primeira etapa do torneio, o brasileiro garantiu o tempo de 47s97, superando por muito o inglês Chris Robinson (48s92) e o jamaico Malik James-King (49s43).

continua após a publicidade

➡️ Brasil conquista 52 medalhas e é campeão do Sul-Americano de atletismo

Alison retorna às atividades no Ansin Sports Complex, no domingo (4), para a segunda prova da etapa na Flórida. O brasileiro competirá nos 400 m rasos contra os mesmos rivais. Vale destacar também que Piu receberá US$ 100 mil em caso de vitória no Grand Slam Track de Miami.

Para Alison dos Santos, essa competição representa uma oportunidade única de se destacar em um circuito inovador e altamente competitivo. Em setembro de 2024, ao assinar com o Grand Slam Track, ele expressou seu orgulho em ser o primeiro brasileiro a integrar a liga e manifestou entusiasmo pela chance de competir contra alguns dos melhores atletas do mundo, além de disputar premiações significativas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como funciona o Grand Slam Track?

O Grand Slam Track, idealizado pelo ex-velocista Michael Johnson, é uma liga profissional de atletismo que busca revolucionar o esporte ao oferecer uma estrutura semelhante aos torneios de tênis, com quatro eventos anuais e premiações recordes. A temporada de 2025 conta com a participação de 96 atletas, distribuídos em 12 distâncias, e está programada para ocorrer entre abril e junho, com etapas em Kingston, Miami, Filadélfia e Los Angeles.

Etapas da temporada de 2025

Data Etapa Local 4 a 6 de abril Kingston National Stadium, na Jamaica 2 a 4 de maio Miami Ansin Sports Complex, nos Estados Unidos 30 de maio a 1 de junho Filadélfia Franklin Field, nos Estados Unidos 27 a 29 de junho Los Angeles Drake Stadium, nos Estados Unidos