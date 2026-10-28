Final da Copa LNF terá distribuição de brindes e festa no Paraná
Umbro, Cresol e LNF preparam gameday interativo para torcedores no Paraná
A grande final da temporada inaugural da Copa LNF movimentará não apenas as quadras, mas também o mercado de patrocínio esportivo. Na véspera do duelo entre Joinville e Carlos Barbosa, agendado para este sábado (31), às 19h (de Brasília), a Liga Nacional de Futsal e suas marcas parceiras organizaram uma ampla programação de ativações para os torcedores em Pato Branco (PR).
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Parceira histórica da modalidade, a Umbro distribuirá 3 mil copos colecionáveis no ginásio e sorteará a bola oficial personalizada da grande decisão através da plataforma gratuita LNF Fans. Já a cooperativa financeira Cresol, detentora dos naming rights das três principais competições da entidade (Elite, Silver e Copa LNF), montará um estande temático no ginásio para entrega de brindes e interação com o público.
A própria LNF estruturou um verdadeiro gameday pela cidade paranaense: a partir das 10h, o novo troféu prateado ficará em exibição aberta na Praça Central de Pato Branco ao lado dos mascotes dos finalistas.
A Copa LNF reuniu 32 equipes ao longo do ano em formato de mata-mata em jogo único, somando mais de 140 gols até afunilar no clássico sulista. O duelo decisivo terá transmissão ao vivo e gratuita pelos canais Xsports e LNFTV no YouTube.
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