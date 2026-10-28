Kimi Antonelli, que está próximo de conquistar o título da Fórmula 1 em 2026, revelou que pretende continuar usando o número 12 em 2027, mantendo a homenagem ao tricampeão Ayrton Senna. A declaração foi dada após sua vitória no GP dos Estados Unidos, em Austin, no último domingo (25).

— Primeiro preciso terminar meu trabalho no México. Mas acho que, quando alcançar meu objetivo, continuarei correndo com o número 12 – disse Antonelli.

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O piloto da Mercedes, aos 20 anos, lidera o Mundial com 365 pontos, 123 à frente do segundo colocado, George Russell, e 124 de Lewis Hamilton, terceiro. Com cinco etapas restantes, Antonelli precisa somar apenas dois pontos para garantir o título matematicamente, independentemente dos resultados dos adversários. A próxima chance será no GP do México, no domingo (1º), em que um nono lugar já assegurará o campeonato.

O número 12 tem um significado especial para Antonelli, que o utiliza desde a Fórmula 4, categoria na qual conquistou os campeonatos italiano e alemão em 2022. Além de homenagear Senna, que usou essa numeração entre 1985 e 1988 e conquistou seu primeiro título mundial com ela em 1988, o número também remete à idade que Antonelli tinha ao ingressar no programa de jovens pilotos da Mercedes.

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Segundo o regulamento da Fórmula 1, o atual campeão pode optar por usar o número 1 na temporada seguinte, mas não é obrigatório. Exemplos recentes incluem Lewis Hamilton, que manteve o 44 durante seus títulos pela Mercedes, e Lando Norris, campeão em 2025, que trocou o 4 pelo 1 em 2026. Antonelli afirmou que, após concluir seu trabalho no México, pretende continuar correndo com o número 12.

Kimi Antonelli no pódio do GP dos EUA de F1, erguendo troféu e sorrindo (Foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP)

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GP do México da F1: datas e horários

Após o GP dos Estados Unidos, a Fórmula 1 segue para a segunda etapa da sequência de três corridas nas Américas. O Grande Prêmio do México é a próxima parada da categoria e será disputado entre sexta-feira (30) e domingo (1º), no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. A prova será a 19ª etapa da temporada de 2026.

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Datas e horários do GP do México

SEXTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 15h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 19h (de Brasília)

SÁBADO, 31 DE OUTUBRO

🏎️ Treino livre 3 - 14h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 18h (de Brasília)

DOMINGO, 1 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - a partir das 17h (de Brasília)

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.