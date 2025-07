STU National: confira skatistas e programação da etapa de Curitiba

Após a etapa de Floriasnópolis, o STU (Skate Total Urbe) National chega em Curitiba. O evento acontece entre sexta-feira (25) e domingo. Haverá a disputa das modalidades street e park, reunindo mais de 70 skatistas. As disputas tem transmissão do Sportv. ➡️Clique para assistir no Sportv

Local do STU National Curitiba (Foto: Pablo Vaz / STU / CBSK)

Skatistas participantes

STREET FEMININO

Bateria 1 – Marina Gabriela, Karol Lima, Maria Lúcia e Maria Almeida Bateria 2 – Ariadne Souza, Viviane Orlando, Duda Ribeiro e Isabelly Ávila Bateria 3 – Duda Oliveira, Gabi Mazetto, Rafaela Murbach e Carla Karolina

STREET MASCULINO

Bateria 1 – Rogério Febem, Elisson Ferraz, Tiago Picomano e Gabryel Aguilar Bateria 2 – Denis Silva, Julio Zanotti, Ismael Henrique e Ivan Monteiro Bateria 3 – Lucas Rabelo, Jhonny Melhado, Matheus Teixeira e João L. Alves Bateria 4 – Gustavo Malagoli, Kalani Konig, Vitor H.Genghini e Matheus Mendes Bateria 5 – Sérgio André, Jorge dos Santos, Bruno Melão e Marcelo Batista Bateria 6 – Wacson Mass, Eduardo Neves, Wallace Gabriel e Sebast Simonetto

PARK FEMININO

Bateria 1 – Letícia Gonçalves, Flávia Haraguchi, Fernand Galdino e Isa Pacheco

Bateria 2 – Victoria Bassi, Marina Lima, Sofia Godoy e Helena Laurino

Bateria 3 – Alice Nassi, Lua Vicente, Yndiara Asp e Fernanda Tonissi

PARK MASCLINO

Bateria 1 – Fernando Previ, Victor Ikeda, Rafael Amorim e Nicolas Falcão Bateria 2 – Giovani Fontanela, Pietro Nunes, Pedro Vita e Pedro Carvalho Bateria 3 – Gustavo Prates, Bernardo Fraga, Dan Sabino e Kalani Konig Bateria 4 – Augusto Akio, Mateus Guerreiro, Pedro Quintas e Rafael Tomé Bateria 5 – Stevean Farfa, Eric Costa, Ian Poletto e Gustavo Picaski Bateria 6 – Weslley Alves, Vinícius Kothe, Gui Khury e Miguel Leal

Programação completa do STU National de Curitiba

Park

Sábado (26/07) 12h05 às 13h50 – Semifinal Park feminino

15h50 às 17h35 – Semifinal Park masculino

Domingo (27/07) 11h às 11h47 – Final Park masculino

16h05 às 16h52 – Final Park feminino

Street

Sábado (26/07) 14h05 às 15h50 – Semifinal Street feminino

17h35 às 19h20 – Semifinal Street masculino