Federação indiana cai em golpe com Xavi e Guardiola; entenda

A Federação de Futebol da Índia (AIFF) anunciou, neste sábado (26), ter recebido dois e-mails de profissionais altamente qualificados se candidatando para treinar a seleção de futebol do país: Pep Guardiola e Xavi. Foi constatado, no entanto, que o contato dos treinadores era falso.

Com o Xavi livre no mercado desde que deixou o comando do Barcelona na temporada de 2023/24, ele, supostamente, havia manifestado interesse em treinar a equipe da Índia. Já Guardiola tem contrato com o Manchester City até o fim de 2027 e, até o momento, não foi especulada a saída do técnico.

— A AIFF recebeu um e-mail que continha candidaturas dos treinadores espanhóis Pep Guardiola e Xavi Hernández. A autenticidade das suas candidaturas não pôde ser confirmada e surgiu a informação de que as candidaturas do email não eram genuínas — divulgou a federação indiana em comunicado.

Índia tentou se classificar para o próximo mundial

A Índia, que nunca esteve presente em uma Copa do Mundo, não conseguiu se classificar também para o Mundial de 2026 e, atualmente, ocupa a 133ª posição do ranking mundial de seleções. A equipe está em busca de um novo treinador desde a recente saída do espanhol Manolo Márquez. Com o passar dos dias, a entidade revelou ter recebido cerca de 170 candidaturas de interessados em assumir o cargo, mas, claro, nenhum com o peso de Xavi ou Guardiola.