Quem viu Filipe Toledo dar um show e garantir o bicampeonato mundial no sábado (9), nem podia imaginar as inseguranças enfrentadas pelo brasileiro antes da decisão. Em coletiva de imprensa neste domingo (10), o surfista relatou que se sentiu bastante pressionado com a possibilidade de se consagrar campeão do WSL Finals nos Estados Unidos, até mais do que no ano do primeiro título. No entanto, com ajuda da família, conseguiu focar em dar o seu melhor.