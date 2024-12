Veja os classificados para fase eliminatória da Copa NBA

Os 11 jogos de terça-feira (3) definiram os confrontos da fase eliminatória da Copa NBA. A competição, que acontece junto da temporada regular, terá um novo campeão em 2024/25, já que o Los Angeles Lakers, atual detentor do troféu, foi eliminado na fase de grupos.

Na Conferência Leste, Milwaukee Bucks, New York Knicks e Atlanta Hawks avançaram como primeiros colocados de seus respectivos grupos. Já o Orlando Magic, segundo colocado da chave A, também garantiu a vaga por ter a melhor campanha da conferência entre os segundos colocados. No Oeste, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets e Golden State Warriors se classificaram como campeões do grupo, enquanto o Dallas Mavericks passou por ser o melhor segundo colocado.

O chaveamento das quartas de final da Copa NBA foi definido pela campanha na primeira fase. Cabe lembrar que eles são definidos em um jogo único e não em série, como nos playoffs da liga. Confira abaixo as datas e horários de cada partida.

10/12

Milwaukee Bucks vs Orlando Magic – 21h

Oklahoma City Thunder vs Dallas Mavericks – 23h30

11/12

New York Knicks vs Atlanta Hawks – 21h Houston Rockets vs Golden State Warriors – 23h30

*Todos os horários estão no fuso de Brasília

Stephen Curry durante jogo entre Golden State Warriors e Denver Nuggets, pela Copa NBA (Foto: Bart Young/AFP)

Os vencedores avançam para a semifinal, que também será definida em jogo único e em quadra neutra. Os duelos das quartas e das semis também valem para a temporada regular da NBA — apenas a grande decisão, que acontece na T-Mobile Arena, em Las Vegas, não conta como vitória na liga.

O atual campeão é o Los Angeles Lakers, que venceu o Indiana Pacers na temporada passada e garantiu o título da primeira edição do In-Season Tournament.