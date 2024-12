Já em clima de despedida, Gabigol deve fazer seu último jogo vestindo a camisa do Flamengo neste domingo (8), contra o Vitória, no Maracanã. Perto da saída, o atacante foi homenageado pelo repórter da "Globo" Eric Faria. O jornalista exaltou o atacante e o colocou no hall dos maiores ídolos da história do Flamengo.

A vida de um repórter depende de fatos e personagens, afinal de contas, parte do nosso ofício é esse, contar histórias. Faço essa pequena introdução porque esse cara aí das fotos fez parte intensamente da minha vida profissional entre 2019 e 2024. Gabriel Barbosa. Gabigol. Gabi. Um cara complexo e matéria prima de alta qualidade pro jornalismo esportivo. Artilheiro. Ídolo. Debochado. Desafiador. Não deixava pergunta sem resposta e mais, só respondia o que queria. Inteligente. Sempre soube usar os microfones. Criativo e com ótimas frases. Um marrento do bem. Por isso, muitas emoções fizeram parte da relação Gabriel e Flamengo. E sinto-me privilegiado de talvez ter sido o repórter que mais acompanhou de perto essa montanha russa. Vi gols. Ouvi declarações polêmicas. Contestei respostas. Mas não é sobre mim. É sobre um cara que jamais passará despercebido. Que escreveu o nome nos livros do clube mais popular do Brasil. Que ganhou o direito de sentar à mesa dos maiores rubro-negros vivos ou não. O Gabriel de carne osso foi capaz de clamar pelo inferno para fiéis agradecerem a Deus por mais uma vitória no Maracanã. Nesse fim de semana, chega ao fim um dos ciclos mais vencedores do CRF. A despedida do artilheiro do seu povo deixará muitas lembranças e saudades no coração dos torcedores. E, pra nós, jornalistas, uma boa dose de recordações. A porrada cantou, mas foi divertido!

Despedida de Gabigol do Flamengo

Com dois cartões amarelos, Gabigol não viajou para enfrentar o Criciúma para fazer uma partida de despedida diante do Vitória, no Maracanã, no fim de semana. Os ingressos estão esgotados para a despedida de um dos maiores ídolos recentes do clube.

O futuro do atacante

Na mira de Cruzeiro e Santos, Gabigol ainda não definiu de forma oficial os próximos passos de sua carreira após uma passagem de seis anos pelo Flamengo. O atleta já foi alvo de interesse do Palmeiras, embora o Verdão não cogite mais o atacante para 2025.