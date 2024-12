Spotify wrapped: Gabigol, do Flamengo, bate milhões de reproduções

Os números de Gabigol com a camisa do Flamengo são de espantar. Mas não é apenas nos campos que o camisa 10 da Gávea possui estatísticas impressionantes — no Spotify, o "Lil Gabi", também é um sucesso de reproduções. Com duas músicas lançadas em seu perfil, o jogador alcançou números expressivos.

Números de Gabigol no Spotify

Um dos atletas mais midiáticos do futebol brasileiro, Gabigol possui, até o momento da publicação desta matéria, 45,9 milhões de reproduções no Spotify. O jogador utiliza uma espécie de pseudônimo para o mundo da música: "Lil Gabi", foi com esta marca que o atleta lançou sua primeira música, em 2021 — o atacante dividiu a composição da canção com Papatinho e Choji.

Gabriel não parou por aí. Dois anos depois, em 2023, o camisa 10 do Flamengo lançou o single "O que você quer de mim?", com DJ Zullu e JF. Apesar do sucesso nas composições, Gabi não fez mais músicas que tenham sido lançadas.

Gabigol posa com a camisa 10 do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O jogador não é o único no mundo do futebol a se aventurar na música. O atacante Memphis Depay, do Corinthians, é outro que também escreve e se arrisca com o microfone em mãos. Além deles, nomes como Anderson Talisca e Rafael Leão são outros "atletas/cantores".

Gabigol está de saída do Flamengo. O ídolo rubro-negro fará sua despedida do time carioca na partida contra o Vitória, no Maracanã. O confronto no domingo (8), é a última rodada do Brasileirão de 2024. O jogo está marcado para 16h (de Brasília).