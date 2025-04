O Collab Summit 2025, um dos principais encontros gratuitos de inovação, educação, tecnologia e empreendedorismo do Brasil, acaba de confirmar um nome especial: a campeã paralímpica Rebeca Silva. Ícone do esporte paralímpico brasileiro, a judoca participará do evento no próximo dia 29 de abril, no Porto Maravalley, no centro do Rio de Janeiro. A entrada é gratuita, com inscrições abertas ao público.

Rebeca levará ao palco toda a força da sua trajetória, marcada por superação e conquistas internacionais. Durante o evento, será lançado oficialmente o documentário “O Caminho da Vitória”, dirigido por Bianca Gama e José Eduardo Belmonte, que revela os bastidores e os desafios da vida da atleta.

Rebeca Silva no Parapan de Santiago (Foto: Alessandra Cabral/CPB)

'Espero que o público goste' diz Rebeca Silva

— Espero, de coração, que o público goste e conheça um pouco mais de quem é a Rebeca Silva. Esse projeto é muito importante para dar visibilidade ao esporte paralímpico — destacou a campeã.

Nascida com Amaurose Congênita de Leber, Rebeca encontrou no judô o caminho para vencer barreiras e fazer história. Sua participação reforça a missão do Collab Summit de conectar inovação, inclusão e transformação social.

Onde assistir e inscrições para o Collab Summit

As inscrições para o evento estão abertas e podem ser realizadas gratuitamente pelo site oficial do evento. O Collab SummiT terá transmissão para 77 países pelo canal do youtube do Collab Summit e todas as palestras terão tradução simultânea para o português.

A edição de 2025 traz ainda nomes de peso como Adrià Alsina, da GBSB Business School de Barcelona, e Rika Nakazawa, chefe de inovação comercial da NTT DATA Brasil, além de abrigar o II Seminário de Inovação, Tecnologia e Cooperação Internacional e o I Seminário da Pós-graduação em Ciências do Exercício e do Esporte.