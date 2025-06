Ainda sem futuro definido na Fórmula 1, George Russell despistou ao ser questionado sobre uma possível saída da Mercedes na temporada 2026. O piloto e Toto Wolff, chefe da equipe alemã, afirmam que um novo acordo deve ser fechado em breve, antes mesmo das férias de verão da categoria. Apesar disso, ainda há chances de 2025 ser o último ano da parceria.

continua após a publicidade

➡️ F1 terá corrida no mesmo dia da final da Copa do Mundo em 2026

Essa questão porque a Aston Martin viu o plano de contratar Max Verstappen ir por água abaixo, já que o tetracampeão está inclinado a permanecer na Red Bull quando o novo regulamento entrar em vigor. Desta forma, o jornal "The Times" trouxe a informação, durante o último fim de semana, que o time liderado por Andy Cowell virou a mira para o veterano da Mercedes, que já somou 111 pontos até aqui e ocupa a quarta posição na classificação do Mundial.

Por outro lado, Wolff também nunca escondeu o desejo de contar com Verstappen, o que colocaria Russell em risco, pois a Mercedes não está disposta a renunciar de Kimi Antonelli. Mas, apesar de todas as histórias que circulam no paddock, o britânico não parece estar realmente preocupado com o atual estado das negociações.

continua após a publicidade

Em entrevista ao site alemão "Motorsport-Total", no momento em que especulava sobre quantos anos ainda poderia levar para conquistar um título na F1, George deu a entender de que confia na permanência na Mercedes para o certame de 2026.

— Este já é o meu quarto ano na Mercedes, no próximo ano será o meu quinto — apontou.

Sem perder tempo, o repórter cortou o assunto e questionou se a continuação da parceria com a Mercedes já era então algo certo.

— Não, não é certo. Nada é certo. Mas se continuar na Mercedes, o próximo ano será meu quinto com a equipe — respondeu Russell, que concluiu:

continua após a publicidade

— Ninguém sabe quando sua hora vai chegar. Você só precisa garantir que continue tendo um bom desempenho, continue entregando resultados. E o que acontecer depois disso, só o tempo dirá.

A Fórmula 1 realiza o GP do Canadá neste fim de semana, de 13 a 15 de junho, em Montreal, décima etapa da temporada 2025.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte