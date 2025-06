Ímola fora, Madri dentro e São Paulo em tripleta: F1 divulga calendário de 2026

A Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgaram, nesta terça-feira (10), o calendário da temporada de 2026. A categoria manteve os 24 eventos, mas realizou algumas mudanças. A principal é a saída do GP da Emília-Romanha, em Ímola, para a entrada do GP de Madri. Além disso, o GP de Mônaco acontecerá em junho, enquanto o GP do Canadá foi movido para maio, conflitando as datas com a Indy 500. O GP de São Paulo segue no calendário como a 21ª etapa.

continua após a publicidade

➡️Sebastian Vettel e Alexandre Pato batem bola em Harvard; veja vídeo

Assim como em 2025, a temporada 2026 da F1 tem início em Melbourne, na Austrália, mas agora entre os dias 6 e 8 de março. E a sequência de corridas segue praticamente a mesma, passando por China, Japão, Bahrein, Arábia Saudita e Miami. A primeira grande mudança acontece já na sétima etapa, com o GP do Canadá.

Por questões logísticas, uma vez que fica mais próxima dos Estados Unidos, a etapa em Montreal foi antecipada para maio antes de a temporada europeia ter início. Assim, o GP do Canadá será realizado entre os dias 22 e 24 de maio. Em contrapartida, a prova no Circuito Gilles Villeneuve terá choque de data com a Indy 500.

continua após a publicidade

O GP de Mônaco, que vai acontecer entre os dias 5 e 7 de junho, abre a temporada europeia e é seguido pelo GP da Espanha, em Barcelona, Áustria, Inglaterra, Bélgica e Hungria. Após a corrida no Hungaroring, a F1 inicia as férias de verão no dia 27 de julho e retoma as atividades no dia 21 de agosto, com o primeiro treino livre do GP dos Países Baixos.

A programação da F1 ainda conta com o GP da Itália, GP da Espanha e GP do Azerbaijão. Assim, a categoria encerra a fase europeia e vai para Singapura entre os dias 9 e 11 de outubro. A primeira sequência de três fins de semana de corrida começa com o GP dos Estados Unidos (23 a 25 de outubro), passa pelo GP da Cidade do México (30 de outubro a 1º de novembro) e se encerra no GP de São Paulo (6 a 8 de novembro).

continua após a publicidade

Após a etapa em Interlagos, a F1 faz uma pausa de duas semanas e retoma as atividades com uma nova tripleta para fechar a temporada. A sequência final tem início com o GP de Las Vegas (19 a 21 de novembro), é seguida pelo GP do Catar e o certame chega ao fim com o GP de Abu Dhabi (4 a 6 de dezembro).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

São Paulo permanece no calendário da temporada (Foto: Acervo Lance!)