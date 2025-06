F1 terá corrida no mesmo dia da final da Copa do Mundo em 2026

O dia 19 de julho de 2026 será marcado por grandes emoções no mundo do esporte. Na manhã desta terça-feira (10), a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou o calendário para a próxima temporada, e um detalhe surpreendeu. O GP da Bélgica está agendado para acontecer no mesmo dia da final da Copa do Mundo, que será disputada em Nova York (EUA).

Devido ao fuso horário, o horário do GP da Bélgica acontece pela manhã no Brasil, às 10h (de Brasília). Já a final da Copa do Mundo ainda não teve horário confirmado pela Fifa. A entidade de futebol destacou que o período será analisado a partir do clima local para evitar calores extremos.

Ainda sem classificação garantida, o Brasil está em busca de uma vaga para a Copa do Mundo nas Eliminatórias Sul-Americanas. A Seleção Brasileira entra em campo, nesta terça-feira (10), na Neo Química Arena para enfrentar o Paraguai. Esse será o segundo jogo desde a chegada de Carlo Ancelotti.

Enquanto isso, a Fórmula 1 se prepara para retornar às pistas neste fim de semana, entre os dias 13 a 15 de junho. A próxima etapa será o GP do Canadá, nos Estados Unidos, onde os pilotos correrão, às 15h (de Brasília) no Circuito Gilles Villeneuve.

A disputa no Canadá, inclusive, também entrará em "conflito" com outra competição na temporada de 2026. Normalmente junto ao GP de Mônaco, o tradicional 500 Milhas de Indianápolis acontecerá durante o fim de semana dos dias 22 a 24 de maio. Assim, a data será compartilhada com o Grande Prêmio em Montreal.

