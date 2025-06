Ferrari promete atualizações, mas foca ‘mais na execução e na equipe’

A Ferrari assegurou que as atualizações da SF-25 devem chegar “antes de Silverstone“, 12ª etapa da temporada 2025 da Fórmula 1, porém Frédéric Vasseur enfatizou que o principal trabalho no momento é “na execução e no ajuste” do que já se tem, uma vez que o regulamento vai mudar no ano que vem. O dirigente ainda ressaltou que a maior dificuldade da equipe no GP do Canadá, realizado no último domingo (15), foi com os pneus.

A Ferrari vem de um final de semana conturbado depois que a imprensa italiana noticiou na quinta-feira pré-corrida que Vasseur está na berlinda, tendo três corridas para provar que merece uma renovação de contrato. Os rumores também apontaram para uma possível saída de Charles Leclerc, que negou veementemente a chance.

Na pista, porém, a Ferrari mais uma vez ficou devendo. Na classificação, foi no máximo quinta colocada com Lewis Hamilton, enquanto Leclerc alinhou em oitavo. Na corrida, o heptacampeão ficou com danos sérios no assoalho após atropelar uma marmota, e Charles discordou bastante da escolha estratégica do time.

Leclerc e Hamilton terminaram em quinto e sexto, respectivamente, em um fim de semana no qual a Ferrari mais uma vez não levou nenhuma novidade para o carro. Vasseur, contudo, afirmou que isso vai mudar na Áustria, etapa que antecede o GP da Inglaterra.

— Teremos atualizações em breve, antes de Silverstone e talvez outra mais tarde — começou aos jornalistas. — Hoje em dia, no entanto, acredito que a execução e o ajuste do carro são mais importantes do que ele em si — acrescentou.

Vasseur: 'Execução e o ajuste do carro são mais importantes'

— Estamos no último ano desse regulamento, e todos sabemos que, quando trazemos algo novo, estamos falando de um ganho de centésimos de segundo; e se você não explorar bem o carro, pode perder décimos. Isso significa que, em algumas ocasiões, pelo menos no que diz respeito a nós, embora não sejamos os únicos, quando trouxemos atualizações, levamos algumas corridas para adaptar a configuração à nova especificação — continuou.

— Quero colocar o foco muito mais na equipe e na execução do que no potencial puro do carro, mas vamos fazer alguma coisa — garantiu Vasseur. Em seguida, ele ofereceu uma análise da performance do time de Maranello na corrida em Montreal e apontou para os pneus como o fator que determinou o resultado final.

— Não acho que o principal problema foram as características do carro, mas sim o uso dos pneus. Entendê-los e escolher os compostos certos para a classificação é um exercício bastante difícil. Acho que [Max] Verstappen e a Mercedes fizeram um trabalho melhor neste fim de semana do que nós e a McLaren — opinou.

— Quanto à escolha dos pneus, eles estavam no controle desde o início, e isso é algo que tem de ser decidido quase desde a manhã de sexta-feira. É preciso de organizar tudo antes mesmo do fim de semana se quiser obter um bom resultado. O desempenho que se consegue obter com os pneus faz muito mais diferença do que o desempenho entre os carros individualmente — encerrou Vasseur.

A Fórmula 1 retorna de 27 a 29 de junho, na Áustria, 11ª etapa da temporada 2025.