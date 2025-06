Pilotos da F1 e Brad Pitt participam de estreia de filme em Nova York

Pilotos, chefes de equipe e executivos da Fórmula 1 compareceram à estreia oficial do filme "F1" em Times Square, Nova York, nesta segunda-feira (16). O evento aconteceu logo após o GP do Canadá, aproveitando a pausa de duas semanas no calendário da categoria.

continua após a publicidade

➡️ GALERIA DE FOTOS: veja imagens da estreia do filme 'F1' na Times Square

O tapete vermelho para o lançamento do longa-metragem estrelado por Brad Pitt e Damson Idris acoonteceu em um dos pontos mais conhecidos da metrópole americana. A presença de figuras importantes do mundo automobilístico ocorreu apenas um dia depois da décima etapa da temporada 2025, disputada em território canadense.

Franco Colapinto, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Oliver Bearman, George Russell e Lando Norris estiveram entre os pilotos presentes no evento. O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, também desembarcou em Nova York para a ocasião.

continua após a publicidade

Chefes de equipe como Jonathan Wheatley (Sauber), Ayao Komatsu (Haas), Frédéric Vasseur (Ferrari) e Laurent Mekies (Racing Bulls) marcaram presença no lançamento. Peter Bayer, CEO da Racing Bulls, viajou especialmente para participar da estreia.

Presença de ex-pilotos que fizeram história

Nomes históricos do automobilismo como Jacques Villeneuve, campeão mundial de 1997, e Jean Alesi também compareceram ao tapete vermelho. A organização esperava a chegada de mais integrantes do paddock ao longo da noite.

continua após a publicidade

Em maio deste ano, grande parte do grid já havia assistido ao filme durante uma exibição exclusiva em Mônaco. Na ocasião, apenas Max Verstappen e Lance Stroll não estiveram presentes entre os pilotos titulares.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O lançamento global do filme "F1" está programado para 25 de junho de 2025. Dois dias depois, a produção chegará aos cinemas dos Estados Unidos e do Canadá. A Fórmula 1 retomará suas atividades entre 27 e 29 de junho com o GP da Áustria, 11ª etapa da temporada 2025.