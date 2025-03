Ferrari justifica desclassificação de Hamilton como ‘indo ao limite’

Chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur voltou a dar explicações sobre a infração técnica que causou a desclassificação de Lewis Hamilton no GP da China, segunda etapa da temporada 2025. De acordo com o dirigente, devido ao atual nível competitivo da Fórmula 1, a escuderia de Maranello está 'buscando a perfeição' em todos os detalhes e, por isso, acaba arriscando ir além dos limites do regulamento.

Depois de uma corrida complicada para o heptacampeão no circuito de Xangai, quando cruzou a linha de chegada somente na sexta posição, os comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) constataram um desgaste excessivo na prancha do assoalho da SF-25 #44 durante a inspeção realizada após o fim das 57 voltas. Como resultado, o britânico viu o resultado ser totalmente desconsiderado.

— Tivemos de ser muito agressivos. Isso mostra que estamos em busca da perfeição e que, às vezes, vamos longe demais. Significa que pode haver outras desclassificações? Sim, claro — disse Frédéric Vasseur em entrevista ao jornal "L’Equipe". No entanto, o francês fez questão de deixar claro que em nenhum momento a intenção da Ferrari foi burlar as regras, mas, sim, buscar o limite dentro daquilo que é permitido.

Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari, no GP da China da F1 (Foto: Hector Retamal / AFP)

— É preciso distinguir entre desclassificações por correr riscos e desclassificações por trapacear. O jogo na F1 é estar no limite em todos os aspectos — continuou Frédéric Vasseur.

— É preciso chegar ao último grama em termos de peso, ao último décimo de milímetro no que diz respeito ao desgaste da prancha e chegar ao último milímetro no que se refere à flexibilidade das asas. Quanto mais apertada for a disputa, mais se está sob pressão e mais riscos se corre — completou.

Lewis Hamilton no GP da China (Foto: Saeed Khan / AFP)

A Fórmula 1 volta de 4 a 6 de abril em Suzuka, palco do GP do Japão, terceira etapa da temporada 2025.