Ferrari estabelece plano para estreia de Hamilton na Fórmula 1 em 2025

A temporada 2024 da Fórmula 1 ainda tem mais três corridas pela frente, mas a Ferrari já tem ideia de como quer abrir 2025: com Lewis Hamilton no carro para um período de aclimatação. Antes mesmo de pegar o carro novo, o heptacampeão provavelmente terá um gostinho de andar de vermelho com bólidos de anos anteriores.

Quem falou sobre o assunto foi o chefe de equipe Frédéric Vasseur. Segundo ele, o plano para os primeiros momentos de Hamilton é aproveitar um ou dois dias de TPC — testes com carros antigos — para maior compreensão de como os sistemas ferraristas funcionam antes dos testes de pré-temporada, no Bahrein, em fevereiro.

Pelas regras da F1, tais testes devem ser conduzidos com carros das três temporadas anteriores ao ano de calendário imediatamente prévio ao que o teste está sendo conduzido. Em suma, neste ano de 2024 as equipes podem testar com os carros de 2020, 2021 e 2022.

A partir do próximo ano, o carro de 2023 também passa a ser possível, mas o 2022 é o favorito para os primeiros passos de Hamilton, de acordo com a revista inglesa Autosport. Afinal, tem sido operado em testes ao longo deste último ano e, mais que isso, foi o melhor carro da Ferrari na era do atual conjunto de regras. Como testes da Ferrari naturalmente acontecem, a expectativa é que seja na pista particular de Fiorano, colada na fábrica de Maranello.

— Não sei se ele vai precisar de muitas horas de aclimatação. É experiente o bastante para ser rápido logo no primeiro dia ou, ao menos, muito rapidamente. Temos um ou dois dias de testes de carros anteriores, além dos testes de pré-temporada no Bahrein, e isso será o bastante — contou Vasseur.

Por fim, Vasseur reconheceu que parte da companhia trabalha já pensando e planejando o ano que vem, mas o time que cuida das corridas ainda não.

— Certamente já temos parte da equipe concentrada em 2025, no plano para testes, comunicação e daí por diante, com Lewis sendo parte disso. Mas ainda não está na cabeça da equipe que toca as corridas e nem na minha — finalizou.

A Fórmula 1 agora volta às pistas para o GP de Las Vegas, nos Estados Unidos, entre os dias 21 e 24 de novembro. Depois, realiza corridas no Catar, última sprint do ano, e Abu Dhabi.