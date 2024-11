As celebrações do aniversário de 75 anos da Fórmula 1 vão começar com um evento inédito na história da categoria. As 10 equipes do Mundial vão lançar suas pinturas para a temporada 2025 de forma simultânea, em um evento na O2 Arena em Londres, na Inglaterra, agendado para acontecer no dia 18 de fevereiro.

O evento vai trazer os 20 pilotos, incluindo o brasileiro Gabriel Bortoleto, e os 10 chefes de equipe, apresentando aos fãs o design dos carros para a 75ª temporada da história do Mundial, que está programada para começar no dia 16 de março, com o GP da Austrália.

A Fórmula 1 segue a tendência da MotoGP, que recentemente anunciou um evento semelhante, que está programado para acontecer no dia 9 de fevereiro em Bangkok, na Tailândia. O país também receberá os testes de pré-temporada e a abertura do campeonato, em Buriram.

A venda de ingressos terá início na próxima sexta-feira, com preços que variam entre £58 e £113 (entre R$ 427 e 833, pela cotação atual).

O evento terá transmissão online sendo coordenado pela BrianBurkeCreative, que também promove as cerimônias de abertura e encerramento do GP de Las Vegas. Não será o lançamento próprio dos carros em si, já que as equipes ainda não informaram as datas em que vão revelar os bólidos ao mundo.

GP de Sâo Paulo da Fórmula 1 2023 (Foto: AFP)

— Pela primeira vez na história, vamos juntar nossos fãs, as 20 superestrelas do nosso esporte e alguns convidados especiais para dar início a nova temporada que marca o 75º ano de corridas — declarou Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1.

— Com 2025 programado para ser uma temporada clássica depois de todo o drama de 2024, é uma oportunidade fantástica para fãs de todas as idades terem a experiência de perto do espetáculo incrível de entretenimento que é a Fórmula 1 — completou.

A Fórmula 1 volta às pistas para o GP de Las Vegas, nos Estados Unidos, entre os dias 21 e 24 de novembro. Depois, realiza corridas no Catar, última sprint do ano, e Abu Dhabi. Serão as últimas provas da temporada 2024