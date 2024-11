Dono de uma carreira com ascensão meteórica no automobilismo, Andrea Kimi Antonelli já conta os segundos para finalmente vestir o macacão da Mercedes na condição de titular e dar início a temporada 2025 da Fórmula 1. O italiano disse que aprendeu muitas lições ao longo dos últimos meses e garantiu, ainda, que a rotina de trabalho ficou muito mais agitada desde que foi confirmado como substituto de Lewis Hamilton durante o fim de semana do GP da Itália, em agosto.

Após colecionar títulos nas categorias de base e atrair olhares curiosos de entusiastas no automobilismo, Toto Wolff decidiu pular algumas etapas e buscou Antonelli lá na FRECA para colocá-lo diretamente na Fórmula 2, onde compete vestindo atualmente as cores da Prema. A primeira sessão oficial em um carro de F1, no entanto, não foi das melhores: o jovem de 18 anos bateu com o W15 durante o treino livre 1 em Monza. Semanas depois, na Cidade do México, teve uma atividade muito mais tranquila, ficando longe de problemas.

— É claro que aprendi a lição em Monza. E o México foi um bom teste para tentar uma nova abordagem. Talvez eu tenha ficado um pouco distante do limite, mas foi apenas o primeiro treino e não queria correr grandes riscos — explicou.

A alegria de assumir uma vaga no grid da principal categoria do automobilismo, porém, também vem acompanhada de um número cada vez maior de responsabilidades. Kimi admitiu que já está sentindo os efeitos de uma rotina mais apertada e cheia de compromissos.

— Minha vida mudou, trabalho muito com a equipe na pista e também faço muito trabalho com o pessoal na fábrica. Estou tentando continuar meu desenvolvimento para esta temporada enquanto me preparo para 2025 — acrescentou.

Sobre a sua popularidade, Antonelli foi sincero ao dizer que se tornou uma figura mais conhecida desde que foi confirmado como novo companheiro de George Russell para o próximo certame, ocupando a vaga de um dos maiores nomes do esporte a motor. Entretanto, ainda não teve tempo de aproveitar muito a fama.

— Não passei muito tempo em casa desde o anúncio, então não pude vivenciar isso. Mas certamente sou reconhecido com mais frequência — encerrou.

A Fórmula 1 agora volta às pistas para o GP de Las Vegas, nos Estados Unidos, entre os dias 21 e 24 de novembro. Depois, realiza corridas no Catar, última sprint do ano, e Abu Dhabi.