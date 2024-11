Sauber revela valores que pagou à McLaren por Bortoleto

O brasileiro Gabriel Bortoleto estará na Fórmula 1 no próximo ano, após um hiato de sete anos sem a bandeira do Brasil no grid. Após a imprensa italiana revelar que a Williams estaria exigindo 20 milhões de por Franco Colapinto, começaram a surgir questionamentos de quanto a equipe suíça pagou para ter o brasileiro em seu time.

Antes de assinar com a Sauber, Gabriel fazia (e ainda faz até o fim deste ano) parte da Academia de Desenvolvimento de Pilotos da McLaren. No entanto, o time de Woking não ficou no meio e não impediu a transferência de Bortoleto.

Segundo o site “Motorsport”, a equipe nem mesmo cobrou a Sauber qualquer valor para que pudesse ter uma chance de entrar na lista concorrida de pilotos da Fórmula 1. Mattia Binotto, chefe do time suíço, confirmou a informação.

Gabriel Bortoleto é o novo piloto da Sauber (Foto: F2)

— Eu não tinha um acordo com Zak [Brown], nós apenas nos cumprimentamos e apertamos as mãos. Mas não pagamos. Gabriel estava livre para sair porque lhe foi dada a oportunidade — afirmou Mattia.

Na coletiva de imprensa feita no dia do anúncio de Bortoleto, na qual o Lance! estava presente, Mattia Binotto confirmou que Gabriel terá contato com o carro da equipe já no TL1 do GP de Abu Dhabi. O chefe também confirmou que o brasileiro participará dos testes pré-temporada em janeiro.

Bortoleto é o nome do Brasil na Fórmula 1 em 2025

Nascido em São Paulo, em 2004, Gabriel Bortoleto tem atualmente 20 anos. Com apenas seis anos, o jovem iniciou a sua carreira no kart, vencendo em seu segundo ano na categoria o Open do Brasileiro de Kart. No ano seguinte, Bortoleto correu como mirim e conquistou o vice-campeonato no Brasileiro e no torneio paulista. Antes de partir para Europa, ele chegou a participar da categoria cadete, entre 8 a 11 anos, mas logo foi para a Itália seguir no automobilismo.

Ainda no kart, Bortoleto garantiu excelentes resultados na Europa, que o fizeram ser destaque na categoria. No velho continente, o piloto se destacou especialmente em 2018, quando ficou em terceiro no Mundial e foi vice-campeão na WSK Super Master Series, campeonato que já revelou grandes nomes do mais alto nível do automobilismo, como Max Verstappen e Charles Leclerc.

